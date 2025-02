Złoto wraca na tron, a cała reszta osiąga książkowe wyniki w styczniu

Czeka nas poprawa wyników spółek z GPW

Sebastian Liński, dyrektor akcji zagranicznych, Uniqa TFI

Uniqa Akcji Małych i Średnich Spółek koncentruje się przede wszystkim na inwestowaniu w spółki średnie, skupione w indeksie mWIG40. Charakteryzują się one wyższą płynnością i mniejszą zmiennością niż małe spółki, a jednocześnie wciąż posiadają atrakcyjne perspektywy wzrostu. W styczniu 2025 r. mWIG40 odnotował silny wzrost, o 8 proc., a sWIG80 wzrósł o niecałe 4,5 proc. Ponadto wynikom funduszu przysłużyły się aktywne przeważenia w takich spółkach jak Asseco Poland, w których dużą pozycję ogłosiła kanadyjska spółka inwestująca w biznesy z segmentu IT; Synektik, który korzysta na popycie na roboty daVinci; cyber_folks, zyskujący na przejęciu Shopera czy Huuuge Games, który ogłosił dużą restrukturyzację zatrudnienia oraz odnotował wysokie wzrosty przychodów w swoich grach w grudniu. Mimo silnego wzrostu w styczniu i istotnych zawirowań rynkowych spowodowanych prezentacją chińskiego modelu SI DeepSeek oraz sygnałami wojny handlowej na linii USA–świat należy pamiętać, że polskie spółki są w dalszym ciągu atrakcyjnie wycenione, szczególnie że perspektywy wzrostu wyników w roku 2025 są bardzo obiecujące.paan

Rynek długu musi wchłonąć dużą podaż

Tomasz Pawluć, zarządzający, Pekao TFI

W styczniu fundusz Pekao Dłużny Aktywny osiągnął stopę zwrotu na poziomie 0,89 proc. Dobry wynik w stosunku do grupy porównawczej jest konsekwencją kilku czynników. Po pierwsze, aktywnego zarządzania ryzykiem stopy procentowej na rynkach CEE (Polska, Czechy, Węgry) i poszukiwania relatywnej wartości między wycenami ścieżek stóp procentowych na tych rynkach. Po drugie, konsekwentnego unikania krótkiego końca krzywej dochodowości (obligacje o terminie zapadalności do trzech lat), które są pod presją ze względu na emisje bonów skarbowych przez Ministerstwo Finansów. Po trzecie, pozycjonowania portfela na rozszerzenie asset swapów na polskiej krzywej dochodowości. Mimo pozostawania w miarę konstruktywnym co do duration na polskiej krzywej, poziomy asset swapów (rentowności polskich obligacji skarbowych ponad stawki IRS) nie zachęcają do zakupów obligacji. Ciężka podaż papierów skarbowych w pierwszym kwartale powinna doprowadzić do dalszego rozszerzania się rynkowych stawek asset swap. paan

W drugiej połowie roku spadki rentowności

Krystian Jarmoła, zarządzający, Rockbridge TFI

Fundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (0,87 proc. w styczniu) przeszedł w ostatnim czasie szereg zmian, które dotyczyły oczywiście alokacji. Do końca zeszłego roku znacznie wzrosło zaangażowanie w obligacje przedsiębiorstw, nie tylko tych polskich, lecz również zagranicznych. Ważnym aspektem przy doborze spółek była ich płynność na rynku i to właśnie tym zawsze wyróżniał się fundusz na tle konkurencji. W styczniu spready kredytowe na rynkach zagranicznych się zawęziły. Warto również dodać, że na rynku zagranicznym obligacje zmiennokuponowe należą do rzadkości, przez co fundusz posiada większe zmodyfikowane duration niż fundusze konkurencji, a styczeń przyniósł nam spadki rentowności w Stanach Zjednoczonych. Moje nastawienie na ten rok jest optymistyczne, uważam, że spready kredytowe pozostaną na tych poziomach. Dodatkowo w drugiej połowie roku możemy zobaczyć rentowności na znacznie niższych poziomach niż obecnie, dlatego też moim zdaniem warto nie zamykać się na obligacje zmiennokuponowe i mieć wydłużony portfel.paan