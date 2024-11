Jakub Głowacki, zarządzający Acer FIZ: Europa na krawędzi kryzysu

Czy krajowy rynek akcji wchodzi właśnie w bessę?

Wszystko niestety wskazuje na to, że przechodzi do fazy bessy. Jesteśmy obecnie w średnioterminowym trendzie spadkowym, gdzie kolejne dołki notowań znajdują się na niższych poziomach, a odbicia przebiegają bez większego impetu. Wygląda na to, że szczyt kilkunastomiesięcznej hossy mieliśmy w maju. Pewną prognozę podpowiadać może cykl Kitchina, który przechodzi właśnie w negatywną fazę. Sprawdza się on na naszym rynku dość trafnie i prognozuje potencjalny cykl bessy. Jeśli tak się stanie, to w przyszłym roku możemy testować poziomy poniżej 70000 pkt na wykresie WIG-u.