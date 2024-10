Zarządzający Polaris FIZ: Fundamentalna wartość WIG20 to około 2700 pkt.

Rynki obligacji w USA czy w Polsce w ostatnim czasie stały się dość kapryśne. Na ile można liczyć na dodatkową premię ze spadków rentowności?

Polskie czy amerykańskie obligacje skarbowe nadal wydają mi się być atrakcyjne, choć pewnie w pierwszej połowie roku, ich perspektywy były lepsze z uwagi na poziomy rentowności i długoterminowe oczekiwania co do inflacji. Według mnie docelowe poziomy rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych powinny być około 1 pkt proc. niższe w przypadku obligacji polskich i około 0,5 pkt proc. w przypadku obligacji amerykańskich, co powinno pozwolić na dodatkowy zarobek, wynikający ze spadku rentowności na poziomie średnich kilku procent.