Ewakuacja z funduszy akcji

Najwięcej kapitału miesiąc w miesiąc przyciągają fundusze obligacji i to się w sierpniu nie zmieniło. Tym razem do tej grupy produktów trafiło łącznie 3,6 mld zł, w tym 2,6 mld zł do papierów krótkoterminowych (19,5 mld zł od początku roku). Wyraźna poprawa notowań funduszy obligacji długoterminowych została zauważona przez garstkę inwestorów, który powierzyli tym produktom niecałe 0,3 mld zł. Choć to wynik dość skromny, to i tak najlepszy w tym roku, dzięki któremu wynik sprzedaży od początku roku znów stał się dodatni. Przewagę wpłat kontynuują za to fundusze obligacji korporacyjnych, do których łącznie w ciągu ośmiu miesięcy powędrowało 3,5 mld zł.