Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w zarządzaniu holdingiem wprowadza porozumienie kończące spór w rodzinie Solorzów.

Jaką nową funkcję w biznesowym imperium obejmie jego założyciel, Zygmunt Solorz.

W jaki sposób ugoda zabezpiecza przyszłość i dalszy rozwój Grupy Polsat Plus.

Dlaczego porozumienie ma kluczowe znaczenie dla akcjonariuszy i partnerów biznesowych holdingu.

W czwartek 10 września, po ponad dwóch latach sporu, fundacje założone w Liechtensteinie przez Zygmunta Solorza poinformowały, że członkowie jego rodziny doszli do porozumienia. Rodzina wydała w tej sprawie oświadczenie. Korespondencję z fundacji TiVi i Solkomtel oraz komunikat rodziny przekazały Cyfrowy Polsat oraz Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Kontrolne pakiety akcji tych spółek należą odpowiednio do TiVi i Solkomtel. Według kursów notowań giełdowych, pakiety te są warte obecnie w sumie około 7 mld zł.

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Poufna ugoda rodziny Solorz-Żak. Co napisano w oświadczeniu?

„Rodzina Solorz-Żak ogłasza dziś we wspólnym oświadczeniu, że wszyscy jej członkowie zawarli poufną ugodę, kończącą wszystkie spory prawne. Jest to następstwem ostatecznych decyzji sądów w Liechtensteinie” – poinformowano w komunikacie.

Sądy w Liechtensteinie wydały trzy wyroki w sporze o sukcesję w grupie zbudowanej przez Zygmunta Solorza. Chodziło w nim o władzę w fundacjach. 2 sierpnia 2024 r. założyciel Polsatu podpisał dokumenty przekazując za swojego życia władzę dzieciom: Tobiasowi Solorzowi, Piotrowi Żakowi i Aleksandrze Żak. Dzień później chciał się z tego oświadczenia wycofać i ogłosił potem w prasie, że został przez dzieci oszukany.

Na czas rodzinnego sporu sąd w Liechtensteinie powołał do składu rad fundacji kuratora. Pierwszy wyrok – na korzyść dzieci – zapadł jeszcze w maju 2025 r., drugi w grudniu 2025 r., a trzeci już w 2026 r. W trakcie sporu założyciel Polsatu i jego żona stracili stopniowo stanowiska we wszystkich głównych spółkach należących do imperium. Zarzucono im, że dążyli do wrogiego przejęcia aktywów.

„Osiągnięte porozumienie określa na przyszłość zasady zarządzania majątkiem rodzinnym oraz w pełni przywraca jedność, pełną zgodę oraz wspólnotę celów w rodzinie – w szczególności w odniesieniu do przyszłości Grupy Polsat Plus oraz ZE PAK, zbudowanych przez Zygmunta Solorza” – dodano.

„Porozumienie to zostało już oficjalnie zatwierdzone przez Rady TiVi Foundation oraz Solkomtel Foundation, odpowiednio podmiotów nadrzędnych Grupy Polsat Plus i ZE PAK” – poinformowano.

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Koniec sporów wokół rodziny i holdingu

„Zgoda w rodzinie daje otoczeniu biznesowemu, akcjonariuszom i inwestorom jednoznaczną gwarancję, że biznes jest w pełni bezpieczny, niepodzielny i przygotowany na dalszy rozwój. Zgodnie z postanowieniami ugody, strony podjęły decyzję o bezwarunkowym i niezwłocznym zakończeniu wszystkich wzajemnych postępowań sądowych oraz administracyjnych, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, co nieodwołalnie zamyka wszelkie spory wokół rodziny i holdingu” – napisano w oświadczeniu.

„Ugoda wprost obejmuje Justynę Kulkę, żonę Zygmunta Solorza, uznając jej wkład w dobrej wierze w osiągnięcie tego wzajemnego porozumienia” – podano.

„Zawarta ugoda podkreśla i gwarantuje pełne poszanowanie dla dorobku, historycznej roli oraz osiągnięć Zygmunta Solorza jako założyciela i architekta Grupy Polsat Plus oraz ZE PAK. Jednocześnie Zygmunt Solorz podjął decyzję, że nie będzie aktywnie angażował się w bieżącą działalność spółek należących do grup TiVi i Solkomtel. Będzie pełnił honorową funkcję doradczą i dzielił się doświadczeniem z członkami rodziny oraz radami fundacji TiVi i Solkomtel” – poinformowano także.

Zygmunt Solorz doradcą i honorowym przewodniczącym grupy

Pod komunikatem widnieją podpisy Zygmunta Solorza, Justyny Kulki, Tobiasa Solorza, Aleksandry Żak i Piotra Żaka. Zygmunt Solorz wypowiada się w niej jako „honorowy przewodniczący Grupy Polsat Plus”.

– Jestem w pełni spokojny o przyszłość Grupy, wiedząc, że jej prezesem jest mój syn Piotr Żak, a jego rodzeństwo, Tobias Solorz i Aleksandra Żak, aktywnie działa w radach nadzorczych – brzmi wypowiedź Zygmunta Solorza w komunikacie.

– Zawarcie ugody z naszym Tatą oraz jego małżonką Justyną Kulką przynosi nam ogromną ulgę. Nasze działania od początku wynikały z odpowiedzialności i głębokiego szacunku dla wszystkiego, co zbudował przez ponad trzy dekady. Naszym priorytetem pozostaje ochrona tego dorobku oraz jego dalszy, ambitny i stabilny rozwój – pod tym stwierdzeniem podpisali się Tobias Solorz, Piotr Żak i Aleksandra Żak.

„Zamykając ten spór i przywracając jedność i pełne porozumienie na łonie rodziny, uwaga skupia się teraz na konsekwentnej realizacji celów strategicznych, umacnianiu wartości holdingu oraz zapewnieniu całkowitego bezpieczeństwa operacyjnego i finansowego wszystkim inwestorom, akcjonariuszom i partnerom biznesowym” – czytamy.

Nie podano, kiedy doszło do zawarcia ugody. Informował o niej miesiąc temu „Super Express”, a „Puls Biznesu” podawał, że Zygmunt Solorz może zostać powołany do rad nadzorczych głównych spółek swojego imperium. Najwyraźniej jednak to się nie stało.

Cyfrowy Polsat ma wkrótce przedstawić nową strategię oraz być gotowy do refinansowania zadłużenia.