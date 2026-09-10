Rejestry rozproszone (ang. Distributed Ledger Technology – DLT) to technologia umożliwiająca prowadzenie wspólnej, współdzielonej bazy danych, której kopie są przechowywane równocześnie na wielu komputerach uczestniczących w sieci. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, gdzie za gromadzenie i aktualizowanie danych odpowiada jedna centralna instytucja, w przypadku rejestrów rozproszonych informacje są zapisywane i weryfikowane przez wielu uczestników.

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Najbardziej znaną formą rejestru rozproszonego jest blockchain, kojarzony głównie z rynkiem kryptowalut. Warto jednak podkreślić, że blockchain to nie tylko kryptoaktywa. Technologia ta budzi duże zainteresowanie zarówno biznesu, jak i administracji publicznej. Może znaleźć zastosowanie m.in. w prowadzeniu rejestrów własności, śledzeniu łańcuchów dostaw, zarządzaniu dokumentami elektronicznymi, obsłudze transakcji finansowych czy budowie systemów tożsamości cyfrowej.

Najważniejszą cechą tej technologii jest zapewnienie wysokiego poziomu wiarygodności danych dzięki wykorzystaniu kryptografii oraz tzw. smart kontraktów. Każda nowa informacja trafiająca do rejestru jest potwierdzana zgodnie z ustalonymi regułami, a następnie zapisywana w sposób uniemożliwiający jej nieuprawnioną modyfikację lub usunięcie. Dzięki temu uczestnicy systemu mogą mieć pewność, że dane znajdujące się w nim są autentyczne i odzwierciedlają rzeczywisty przebieg zdarzeń.

Jakie są zastosowania technologii DLT na rynku kapitałowym?

Technologia rejestrów rozproszonych, a w szczególności blockchain, jest postrzegana jako jedno z istotnych narzędzi wspierających transformację rynku kapitałowego. Jej potencjał wynika przede wszystkim z możliwości stworzenia wspólnego i wiarygodnego źródła danych, z którego korzystają wszystkie uprawnione strony procesu. Może to ograniczyć potrzebę replikacji danych w odseparowanych systemach, wielokrotnego uzgadniania tych samych informacji pomiędzy instytucjami, zwiększyć przejrzystość operacji oraz wspierać automatyzację i optymalizację kosztów.

Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów wykorzystania DLT jest tokenizacja instrumentów finansowych, czyli cyfrowe reprezentowanie akcji, obligacji, jednostek funduszy inwestycyjnych czy innych aktywów w rejestrze rozproszonym. Tokenizacja umożliwia emisję, przechowywanie i przenoszenie praw do aktywów w formie cyfrowej, co może znacząco usprawnić funkcjonowanie rynku pierwotnego i wtórnego. Potencjał tokenizacji jest obecnie coraz częściej testowany przez wiele instytucji finansowych oraz emitentów.

Warto zauważyć, że model tokenizacji instrumentów finansowych istotnie zmienia podejście do procesów zawierania, rozliczania i rozrachunku transakcji. Obecnie na wielu rynkach procesy te wymagają udziału szeregu pośredników i zajmują od jednego do kilku dni. DLT pozwala połączyć obrót papierami wartościowymi z ich rozrachunkiem na jednej platformie, co może skrócić czas realizacji transakcji, ograniczyć ryzyko operacyjne oraz zmniejszyć koszty uczestników rynku. Rozwiązania oparte na sieciach blockchain mogą ponadto umożliwiać prowadzenie rozrachunku przez całą dobę, również poza tradycyjnymi godzinami działania infrastruktury rynku.

DLT może również wspierać zarządzanie zabezpieczeniami i płynnością finansową. Dzięki tokenizacji aktywów możliwe staje się szybsze przenoszenie zabezpieczeń pomiędzy instytucjami finansowymi, co zwiększa efektywność wykorzystania kapitału i ogranicza konieczność utrzymywania nadmiernych buforów płynnościowych.

Podsumowując, technologia rozproszonych rejestrów staje się jednym z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju rynku kapitałowego. Z perspektywy infrastruktury posttransakcyjnej, takiej jak KDPW, jej zastosowanie może przynieść istotne zmiany w wielu obszarach funkcjonowania rynku kapitałowego.

Czy KDPW stosuje już technologię DLT w oferowanych przez siebie usługach?

Polski rynek kapitałowy nie pozostaje bierny w obliczu nowych trendów technologicznych na świecie. Krajowy Depozyt, bazując na doświadczeniach z przeprowadzonych projektów pilotażowych, w 2019 r. wdrożył Platformę Blockchain dla Rynku Kapitałowego – otwartą i w pełni bezpieczną infrastrukturę, wykorzystującą prywatny model sieci.

Pierwszym, komercyjnym rozwiązaniem wdrożonym przez KDPW, które wykorzystuje technologię blockchain, jest usługa eVoting, pozwalająca m.in. na zdalne oddawanie głosów podczas walnych zgromadzeń spółek akcyjnych. Dzięki technologii blockchain organizacja i obsługa głosowań została przeniesiona w pełni w cyfrowy wymiar, przy jednoczesnym wypełnieniu wymagań przepisów prawa oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej i pełnej niezaprzeczalności w odniesieniu do zapisanych i policzonych głosów.

Czy blockchain w instytucjach rynku finansowego jest dziś bardziej technologią eksperymentalną, czy zaczyna przechodzić do etapu realnych, produkcyjnych zastosowań?

Blockchain nie jest już wyłącznie technologią eksperymentalną. Rynek znajduje się obecnie na etapie przechodzenia od projektów pilotażowych do kontrolowanych, produkcyjnych zastosowań.

Posłużę się przykładem. W grudniu ubiegłego roku DTCC, pełniący w USA funkcje centralnego depozytu papierów wartościowych oraz izby rozliczeniowej, uzyskał od amerykańskiego nadzorcy (SEC) zezwolenie na tokenizację wybranych aktywów przechowywanych w centralnym depozycie: m.in. akcji i ETF-ów, a już w lipcu br. DTCC dokonał produkcyjnej tokenizacji papierów wartościowych i wykorzystał je w rzeczywistych transakcjach z udziałem ponad 30 instytucji.

Podobny kierunek obserwujemy również na naszym rynku krajowym. W maju, wspólnie z uczestnikami, rozpoczęliśmy testy rozwiązania CSDonDLT, które ma umożliwić wykorzystanie technologii rejestrów rozproszonych w procesach związanych z przechowywaniem i rozrachunkiem papierów wartościowych.

Czego dotyczy to rozwiązanie?

CSDonDLT to dodatkowa warstwa systemu depozytowo-rozrachunkowego, która ma umożliwić przechowywanie i transfer papierów wartościowych oraz rozrachunek transakcji OTC z wykorzystaniem technologii blockchain. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania technologiczne, jakie stoją przed infrastrukturą posttransakcyjną. Bazuje na dotychczasowych doświadczeniach i obserwacjach KDPW w odniesieniu do potencjału oraz korzyści wynikających z zastosowania technologii blockchain jako uzupełnienia i funkcjonalnego rozszerzenia tradycyjnej infrastruktury rynku kapitałowego.

W toku prowadzonych przez nas analiz uznaliśmy, że z punktu widzenia krajowego rynku kapitałowego największy potencjał zastosowania nowego modelu infrastruktury posttransakcyjnej odnosi się w pierwszej kolejności do segmentu transakcji pozagiełdowych (OTC). Tworzone rozwiązanie na obecnym etapie obejmuje swoim zakresem przechowywanie, swobodny transfer papierów wartościowych, a także atomowy rozrachunek transakcji w ramach warstwy DLT.

Komplementarność, a tym samym pełna interoperacyjność obu warstw systemu depozytowo-rozrachunkowego pozwoli na dokonywanie płynnych transferów papierów wartościowych z warstwy tradycyjnej do DLT i na odwrót, bez konieczności tworzenia dedykowanych strategii przejścia, jak w przypadku odseparowanych i zamkniętych systemów silosowych. Funkcjonalne i technologiczne rozszerzenie obecnej infrastruktury umożliwi budowanie różnorodnych modeli biznesowych opartych na rozproszonej warstwie systemu rozrachunku, która może stanowić jeden z fundamentów przepływu wartości w rozproszonym i współdzielonym ekosystemie.

Jakie korzyści przyniesie technologia DLT inwestorom i emitentom?

Jedną z najczęściej wskazywanych korzyści technologii DLT jest możliwość przyspieszenia procesów rozrachunku transakcji. Tradycyjnie finalizacja transakcji na rynku kapitałowym wymaga zaangażowania wielu podmiotów oraz wymiany danych pomiędzy odrębnymi systemami informatycznymi. Dzięki wykorzystaniu rozproszonego rejestru informacje o transakcjach mogą być synchronizowane na bieżąco, co stwarza warunki do skracania czasu od zawarcia transakcji do jej rozrachunku. Dla inwestorów oznacza to szybszy dostęp do środków finansowych i nabytych instrumentów, a w konsekwencji bardziej efektywne wykorzystanie kapitału.

Znaczące korzyści mogą pojawić się również w obszarze kosztów funkcjonowania rynku. Współdzielony rejestr eliminuje część procesów związanych z uzgadnianiem danych pomiędzy wieloma systemami uczestników rynku oraz redukuje liczbę operacji wykonywanych równolegle przez różne instytucje. W rezultacie możliwe staje się zwiększenie automatyzacji procesów posttransakcyjnych i obniżenie kosztów obsługi instrumentów finansowych.

Dla emitentów szczególnie istotna jest możliwość zwiększenia efektywności procesów związanych z emisją i obsługą papierów wartościowych. Dzięki rozproszonym rejestrom część czynności wykonywanych obecnie przez wiele podmiotów i systemów może zostać zautomatyzowana oraz realizowana w ramach jednego współdzielonego środowiska. Oznacza to szybszy obieg informacji, mniejszą liczbę operacji administracyjnych i ograniczenie ryzyka błędów wynikających z ręcznego przetwarzania danych.

W przyszłości tokenizacja instrumentów finansowych, automatyzacja obsługi oraz ułatwienie dostępu może otworzyć emitentom dostęp do nowych grup inwestorów oraz umożliwić pozyskiwanie kapitału w bardziej elastyczny sposób niż przy wykorzystaniu wyłącznie tradycyjnej infrastruktury rynku kapitałowego.

Korzyści mogą pojawić się również w obszarze komunikacji emitentów z inwestorami oraz realizacji ich praw korporacyjnych. Rozwiązania oparte na DLT pozwalają na bezpieczne rejestrowanie decyzji inwestorów, organizację głosowań elektronicznych oraz sprawniejszą obsługę zdarzeń korporacyjnych, takich jak walne zgromadzenia, wypłata dywidendy czy realizacja praw poboru. Wiarygodna i audytowalna weryfikacja stanu posiadania na określony moment może również wspierać tworzenie nowych usług oraz bardziej przejrzystych relacji pomiędzy emitentami i inwestorami.

W warunkach rosnącej cyfryzacji rynku kapitałowego technologia DLT może zwiększyć efektywność rozrachunku i obsługi papierów wartościowych, poprawić przejrzystość procesów oraz stworzyć podstawy dla nowych modeli emisji, transferu i wykonywania praw z instrumentów finansowych. Wierzymy, że CSDonDLT może być praktycznym krokiem w tym kierunku i wyznaczać nowe możliwości rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego. Kluczowe znaczenie będzie miało przy tym zaangażowanie uczestników rynku, ponieważ to wspólne doświadczenia i rzeczywiste potrzeby biznesowe powinny kształtować dalszy rozwój tego rozwiązania, a także kierunek transformacji rynku kapitałowego związanej z wykorzystaniem technologii DLT.