Izabela Mikołajczyk, dyrektorka Działu Rynku Pierwotnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Foto: materiały prasowe

Coraz częściej emitenci nie stawiają pytania „akcje czy obligacje?”, lecz jak zbudować optymalną strukturę finansowania, w której kapitał własny wspiera rozwój i wzmacnia bilans, a finansowanie dłużne pozwala zwiększać skalę działalności bez rozwadniania akcjonariatu.

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Jakie narzędzia wspierające finansowanie oferuje emitentom rynek kapitałowy?

Rynek kapitałowy zapewnia przedsiębiorstwom szeroki wachlarz możliwości pozyskiwania finansowania, pozwalając elastycznie dopasować jego strukturę do potrzeb biznesowych, etapu rozwoju spółki oraz charakteru realizowanych projektów. Dwa podstawowe instrumenty finansowania stanowią emisje akcji oraz obligacji.

Emisja akcji jest naturalnym rozwiązaniem dla spółek realizujących projekty o długim horyzoncie inwestycyjnym lub wyższym profilu ryzyka. Kapitał własny pozwala finansować przejęcia, ekspansję, inwestycje technologiczne czy projekty badawczo-rozwojowe bez zwiększania zadłużenia, a w transakcjach M&A akcje mogą pełnić funkcję „waluty transakcyjnej”.

Z kolei emisja obligacji umożliwia pozyskanie kapitału bez zmian w strukturze właścicielskiej i stanowi alternatywę dla kredytu bankowego. To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla spółek posiadających stabilne przepływy pieniężne, które chcą finansować rozwój lub refinansować zadłużenie.

W praktyce coraz więcej emitentów wykorzystuje oba instrumenty równolegle, budując strukturę finansowania dopasowaną do swoich potrzeb i celów rozwojowych.

Kiedy warto rozważyć finansowanie działalności i projektów poprzez emisję akcji? Czy jest to optymalna ścieżka dla każdego emitenta?

Optymalna struktura finansowania zależy od etapu rozwoju przedsiębiorstwa, charakterystyki działalności, generowanych przepływów pieniężnych oraz dostępności alternatywnych źródeł finansowania.

Kapitał własny jest co do zasady droższą formą finansowania, dlatego wiele dojrzałych spółek, generujących stabilne wyniki i przepływy pieniężne, w pierwszej kolejności korzysta z finansowania dłużnego. Kluczowe znaczenie ma przy tym analiza optymalnej struktury kapitałowej i zdolności do obsługi zadłużenia. Jednym ze wskaźników wspierających taką analizę jest poziom długu netto do EBITDA, który dla wielu branż uznaje się za bezpieczny w przedziale około 2,0–2,5x.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku spółek wzrostowych i technologicznych, w tym m.in. podmiotów biotechnologicznych, medtechowych czy prowadzących zaawansowane prace badawczo-rozwojowe. Takie przedsiębiorstwa często znajdują się na etapie intensywnych inwestycji, nie generując jeszcze dodatniej EBITDA, zysków netto, a niekiedy również istotnych przychodów. W efekcie ich dostęp do tradycyjnego finansowania dłużnego bywa ograniczony lub kosztowny. W takich przypadkach kapitał własny staje się naturalnym i często jedynym realnym źródłem finansowania dalszego rozwoju. Środki pozyskane z emisji akcji pozwalają finansować projekty badawczo-rozwojowe, rozwój produktów, ekspansję zagraniczną czy budowę skali działalności bez konieczności ponoszenia bieżących kosztów obsługi zadłużenia.

W praktyce decyzja o wyborze między finansowaniem kapitałowym a dłużnym nie powinna być więc podejmowana w oderwaniu od etapu rozwoju spółki oraz jej sytuacji bilansowej. Kluczowe jest określenie docelowej struktury kapitału, akceptowalnego poziomu zadłużenia oraz wpływu źródeł finansowania na wartość dla akcjonariuszy.

Jakie czynniki wpływają na zainteresowanie inwestorów nową emisją akcji?

O powodzeniu emisji akcji decyduje przede wszystkim wiarygodność planów rozwojowych spółki. Inwestorzy poszukują przedsiębiorstw działających na perspektywicznych rynkach, posiadających przewagi konkurencyjne, przejrzysty model biznesowy oraz zarząd zdolny do skutecznej realizacji strategii.

Kluczową rolę odgrywa również equity story, czyli spójna narracja inwestycyjna pokazująca potencjał wzrostu, strategię rozwoju oraz sposób wykorzystania środków z emisji. Im bardziej przekonujący cel pozyskania kapitału, tym łatwiej budować zainteresowanie inwestorów. Znaczenie mają także warunki rynkowe, sentyment do sektora oraz atrakcyjność wyceny.

Nie bez znaczenia pozostają również relacje inwestorskie. Spółkom, które regularnie komunikują się z rynkiem, są transparentne i konsekwentnie realizują deklarowane cele, znacznie łatwiej pozyskać kapitał. Inwestorzy chętniej angażują środki w przedsiębiorstwa, które znają, rozumieją i którym ufają. To właśnie dlatego tak dużo uwagi poświęcamy tym zagadnieniom podczas GPW IPO Academy, naszego flagowego programu edukacyjnego dla spółek planujących wejście na giełdę.

Jakie są zalety finansowania poprzez wtórną emisję akcji? Czy jest to skomplikowany proces, wymagający sporządzenia prospektu i wielomiesięcznego harmonogramu?

Wtórna emisja akcji (SPO) to efektywny sposób pozyskania kapitału, a wprowadzone w ostatnich latach zmiany regulacyjne dodatkowo zwiększyły jej atrakcyjność. Przepisy dotyczące wyjątków prospektowych przy SPO zostały istotnie zliberalizowane. W szczególności podwyższono próg emisji możliwej do przeprowadzenia bez konieczności sporządzania prospektu z 20 do 30 proc. kapitału zakładowego. Dodatkowo wprowadzono nowy wyjątek, umożliwiający przeprowadzenie emisji bezprospektowej bez stosowania powyższego limitu, pod warunkiem że akcje emitenta są notowane na danym rynku regulowanym nieprzerwanie od co najmniej 18 miesięcy.

W praktyce oznacza to, że dokumentacja transakcyjna może zostać ograniczona przede wszystkim do niezbędnych uchwał korporacyjnych, komunikatów bieżących oraz materiałów przygotowywanych na potrzeby spotkań z inwestorami. Dzięki temu proces jest znacznie mniej sformalizowany niż tradycyjna oferta publiczna wymagająca zatwierdzenia prospektu.

Równie korzystnie wygląda harmonogram transakcji SPO. W typowym scenariuszu emisję można przeprowadzić w mniej więcej dwa miesiące od zwołania walnego zgromadzenia, a w spółkach posiadających kapitał docelowy – zdecydowanie szybciej.

Relatywnie prosty proces oraz krótki harmonogram powodują, że emisję można dostosować do sprzyjających warunków rynkowych i realizować ją w optymalnych oknach transakcyjnych, co zwiększa prawdopodobieństwo pozyskania kapitału na atrakcyjnych warunkach.

Czy przy emisji obligacji inwestorów przekonuje ta sama narracja co przy emisji akcji?

W przypadku obligacji punkt ciężkości jest nieco inny niż przy emisji akcji. Inwestor obligacyjny przede wszystkim ocenia zdolność spółki do terminowej obsługi zadłużenia i wykupu obligacji, analizując m.in. stabilność przepływów pieniężnych, poziom zadłużenia i strukturę bilansu.

O ile przy emisji akcji kluczowe znaczenie ma equity story, o tyle przy obligacjach równie ważna jest credit story, pokazująca źródła obsługi kuponu i wykupu długu. Inwestorzy obligacyjni oceniają także strategię rozwoju, jednak przede wszystkim przez pryzmat ryzyka kredytowego i zdolności emitenta do generowania gotówki.

Warto też pamiętać o fundamentalnej różnicy między tymi instrumentami. Kapitał pozyskany z emisji akcji ma charakter bezterminowy, podczas gdy obligacje wymagają zwrotu środków w określonym terminie. W obu przypadkach inwestorzy oczekują jednak tego samego: wiarygodnej strategii, realistycznych celów i efektywnego wykorzystania pozyskanego kapitału.

Czy spółki publiczne często wykorzystują możliwości, które daje Catalyst?

Mimo dynamicznego wzrostu w ostatnich latach potencjał rynku obligacji korporacyjnych w Polsce nie wydaje się w pełni wykorzystany. Wartość rynku obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw odpowiada zaledwie 2,1 proc. PKB, podczas gdy średnia dla państw Unii Europejskiej wynosi około 35 proc. PKB.

Naszym celem jest zwiększanie liczby emitentów i budowa rynku, który będzie odgrywał coraz większą rolę w finansowaniu przedsiębiorstw i wspieraniu inwestycji w polskiej gospodarce. Warto przy tym podkreślić, że status spółki publicznej, wysoki poziom transparentności oraz rozpoznawalność wśród inwestorów istotnie ułatwiają plasowanie emisji obligacji i mogą przekładać się na obniżenie kosztu finansowania, w tym zacieśnienie marży emisyjnej.

Jednocześnie stopniowo zmienia się mapa sektorowa rynku. Choć pod względem liczby emisji nadal dominują deweloperzy oraz spółki z sektora zarządzania wierzytelnościami, coraz częściej obserwujemy zainteresowanie rynkiem obligacji ze strony przedsiębiorstw reprezentujących inne branże, w tym spółek wchodzących w skład największych indeksów giełdowych. To pozytywny sygnał świadczący o rosnącej dojrzałości i dywersyfikacji polskiego rynku kapitałowego.

Jakie zmiany na rynku Catalyst pomogą zainteresować obligacjami korporacyjnymi nowych emitentów i inwestorów?

Niedawne uruchomienie przez GPW Benchmark Systemu Monitoringu Rynku Obligacji Korporacyjnych oraz wprowadzenie nowych indeksów długu: POLCBF, WIPIF i WIPID, to najnowsze zmiany wpisujące się w szerszy kontekst strategii rozwoju Catalyst, nad którą aktywnie pracujemy wraz z innymi uczestnikami rynku. Będziemy podejmować dalsze działania w celu zwiększania płynności obrotu, wzrostu atrakcyjności rynku dla emitentów oraz dalszego rozwoju infrastruktury i narzędzi rynkowych. Nie zapominamy również o inicjatywach edukacyjnych promujących rynek obligacji korporacyjnych.

Catalyst jest dziś ważnym segmentem polskiego rynku kapitałowego. Dalszy rozwój powinien koncentrować się nie tylko na wzroście liczby emisji, ale także na budowaniu zaufania inwestorów, poprawie płynności oraz tworzeniu warunków sprzyjających pozyskiwaniu kapitału przez coraz szersze grono przedsiębiorstw.