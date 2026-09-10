"Dobre półrocze potwierdza obrany kierunek" zatytułował analityk biura maklerskiego Millennium Banku najnowszy raport o grupie VRG i podniósł zarówno rekomendację jak i, wycenę akcji spółki.

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BM Millennium Banku: akcja VRG może być warta 7,2 zł

W opublikowanej dziś rekomendacji (datowanej na 10 września) Seweryn Żołyniak, analityk biura maklerskiego Millennium Banku podniósł zalecenie dla akcji krakowskiej grupy modowo-jubilerskiej z "akumuluj" do "kupuj", a cenę docelową walorów z 6,22 zł do 7,2 zł za sztukę.

"Dobre wyniki osiągnięte przez VRG w pierwszym półroczu 2026 r. potwierdzają skuteczność obranej strategii, którą spółka zamierza kontynuować" – napisał analityk w raporcie przygotowanym na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.

Specjalista ocenił, że sieć sklepów W.Kruk notuje dobrą sprzedaż zarówno stacjonarnie, jak i online oraz zauważył, że przyspiesza otwarcia salonów w sprawdzonym modelu biznesowym w Polsce i na Węgrzech. Uwzględnił też, że rozwój powierzchni przejętego w styczniu bieżącego roku Lilou odbywa się zgodnie z planem. Docenił, że w segmencie odzieżowym notowana jest istotna poprawa operacyjna dzięki m.in. zamykaniu powierzchni nierentownej, większemu udziałowi w sprzedaży kolekcji nowej, polityce niższego rabatowania i optymalizacji zapasów.

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"W efekcie zaktualizowaliśmy nasz model, podwyższając założenia wynikowe dla roku bieżącego i lat kolejnych. Poprawie uległy szczególnie założenia dla segmentu odzieżowego, którego wyniki w pierwszej połowie 2026 r. istotnie przebiły nasze oczekiwania" – napisał Seweryn Żołyniak.

„Podwyższamy wycenę VRG w stosunku do poprzedniej rekomendacji pomimo wzrostu stopy wolnej od ryzyka oraz lekkiego spadku mnożników dla spółek porównywalnych” – dodał.

Biuro zakłada, że w segmencie jubilerskim w kolejnych latach sprzedaż będzie nadal rosła, a wzrost ten będzie wynikać z otwarć salonów, niewielkiej poprawy sprzedaży na metr kwadratowy oraz rozwoju sprzedaży online. Spodziewa się też wyhamowania spadku rentowności segmentu w kolejnych latach. W segmencie odzieżowym specjalista BM Millennium Banku nadal widzi przestrzeń do poprawy sprzedaży i rentowności, choć – zauważa – gros pracy zostało już wykonane.

"VRG nadal planuje jednak pojedyncze zamknięcia powierzchni nierentownej, widzi przestrzeń do poprawy marży brutto oraz dalszych optymalizacji" – pisze Żołyniak.

Zauważa on skup akcji własnych, w którym VRG odkupiła od inwestorów walory za 46,4 mln zł (po 5,5 zł za sztukę).

Według specjalisty, negatywną informacją dla akcjonariuszy jest natomiast uchwalenie dywidendy w wysokości jedynie 0,05 zł na akcję (w sumie 11,7 mln zł). "Stanowi to kolejne, po ubiegłorocznym, odstąpienie od polityki dywidendowej zakładającej wypłatę w wysokości pomiędzy 20 proc. a 70 proc. skonsolidowanego zysku netto" – napisał.