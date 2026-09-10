Listing Act zwolnił kolejne emisje z obowiązku prospektowego. Ponadto odchudzane ma być raportowanie okresowe, co regulator uzasadnia redukcją obciążeń i kosztów po stronie spółek. Zyskuje na tym również inwestor, który dziś płaci dwa razy: raz za wytworzenie danych, których nie potrzebuje, a drugi raz tym, co spółka traci wskutek nadmiernej otwartości wobec konkurencji.

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Najwięcej zmienia się w MAR: nie musimy już ujawniać poszczególnych etapów procesu rozciągniętego w czasie. Przy złożonych transakcjach, zwłaszcza przejęciach, był to realny problem – o negocjacjach dowiadywał się rynek, a razem z nim wszyscy zainteresowani tym samym aktywem. Dziś o etapach pośrednich nie musimy informować, a dodatkowo udrożniona została ścieżka formalnego opóźniania publikacji informacji poufnej. Nie musimy prowadzić konkurenta za rękę przez własną transakcję. Jest lżej oddychać i prowadzić biznes.

Zmienia się nie tylko zakres, ale i forma: MSSF 18 narzuca strukturę rachunku wyników, żeby ułatwić porównywalność spółek. Krótszy raport będzie więc ściślej sformatowany.

W tym samym czasie dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń tworzy obowiązek wobec zupełnie innego adresata informacji. Widełki i lukę płacową pokazujemy pracownikom i kandydatom, nie inwestorom. Tylko że raz ujawniona liczba nie zatrzymuje się na uprawnionym – czytają ją konkurenci na rynku pracy i oczywiście inwestorzy.

Nie jest więc tak, że obowiązków informacyjnych po prostu ubywa. Zmienia się ich zakres, adresat i forma. Ta zmiana ma swoją cenę: rynek dowiaduje się rzadziej i większymi porcjami, a im dłużej informacja zostaje w spółce, tym większe ryzyko wycieku. Każdemu z tych wątków, zmianom w raportowaniu okresowym, MSSF 18 i jawności wynagrodzeń, poświęcony jest w tym numerze osobny tekst.

Sztuczna inteligencja weszła do finansów z przytupem, choć nie od finansów zaczęła. McKinsey od ośmiu lat notuje to samo: funkcjami, które najczęściej deklarują korzystanie z AI, są IT oraz marketing i sprzedaż. Finanse idą za nimi równie szybko. Narzędzia w firmach już są. Stuprocentowego zaufania do liczb, które z nich wychodzą, jeszcze nie zbudowaliśmy.

Skąd bierze się ta różnica między wdrożeniem a zaufaniem? Mechanizm widać gołym okiem: w wielu firmach większość danych jest wpięta w wewnętrzną sztuczną inteligencję i każdy może zbudować własny raport czy dashboard. To pierwsza faza i jej efekt jest odwrotny do obiecywanego: pracy jest więcej, nie mniej. Dane są wreszcie i ostatecznie zdemokratyzowane, więc każdy produkuje swoją wersję, a praca w finansach przesuwa się z liczenia na uzgadnianie.

Kto rozstrzyga, która wersja jest prawdziwa? To już nie pytanie o narzędzie, ale o to, kto za tę decyzję odpowiada. AI traktuje się na razie w spółkach jak ryzyko technologiczne – pilnuje się dostępów i bezpieczeństwa. Szkoda z błędnej liczby powstaje jednak nie w systemie, lecz w decyzji albo w sprawozdaniu – czyli po stronie biznesu i finansów, nie technologii. Narzędzie może policzyć, ale odpowiedzialność pozostaje po stronie człowieka. Każda liczba, która wychodzi na zewnątrz, musi mieć źródło i właściciela, do których można wrócić.

Trwa faza zachwytu. U nas jedna z osób najmocniej zaangażowanych we wdrożenie AI powiedziała o tym narzędziu „my precious” i ta jedna fraza opisuje nasz etap lepiej niż niejeden raport. Z zachwytem używamy, testujemy, przesuwamy granice, czekamy na kolejne wersje i jednocześnie widzimy ryzyka. Łamiemy sobie głowy nad tym, jak zorganizować nadzór nad pracą ludzi, którzy nadzorują boty o nadludzkich możliwościach obliczeniowych. Historia zna bank, który upadł, bo nikt nie sprawdzał jednego maklera i jego założeń na granicy halucynacji. Ciekawe, czy niedługo poznamy pierwszą spółkę, która upadnie po halucynacji modelu?

Piszę to jednak jako optymistka, absolutnie zafascynowana tym, co sztuczna inteligencja już dziś potrafi, i pewna, że to dopiero początek. Granicą tego, ile możemy jej powierzyć, są nasze własne kompetencje. Oby rosły razem z nią.