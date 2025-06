To czas na zmiany. Audyt zbliża się do punktu, z którego nie ma powrotu

Chce pan powiedzieć przez to, że jakość audytu spadła?

Nie powiedziałbym, że się pogorszyła, ale też nie poprawiła się w takim stopniu, jak zakładano. Przed 2019 rokiem nadzór był partnerem w trosce o jakość. Rolę tę pełnił samorząd, który znał realia zawodu. Dziś widzimy, że nowy model nie spowodował, że jakość audytu istotnie wzrosła, za to rynek usług został mocno osłabiony. Obserwowaliśmy odpływ biegłych z zawodu. Należy również rozmawiać o systemie finansowania. Np. w modelu amerykańskim nadzór finansowany jest przez emitentów.

Czym w praktyce skutkuje to zmniejszenie środków w samorządzie?

Podam przykład: opłata, którą wnoszą firmy audytorskie do PANA, jest w części – do 10 proc., przekazywana do samorządu na ściśle określone cele. Z tej kwoty możemy finansować koszty związane ze stanowieniem standardów. Nie obejmuje to jednak kosztów przygotowania równie ważnych wytycznych dla biegłych, czyli praktycznych wskazówek, jak te standardy stosować. Finansujemy te działania ze składek członków, więc na wiele innych aktywności po prostu nas nie stać. Jesteśmy jedynym samorządem w krajach UE, który nie należy do Accountancy Europe. To paradoks, biorąc pod uwagę wielkość naszej gospodarki i ponad 30 tysięcy badań wykonywanych przez biegłych rewidentów rocznie. Brak reprezentacji w kluczowej organizacji europejskiej to strata nie tylko wizerunkowa – to brak głosu Polski w dyskusji o przyszłości branży.

Wróćmy jeszcze do postulatu dotyczącego powrotu do nadzoru samorządu nad profesją.

Nam nie chodzi o przywracanie dawnych struktur, ale o przywracanie sensu. Współpracy zamiast dominacji. Edukacji zamiast ciągłego karania. Zaangażowania środowiska zamiast jego marginalizacji.

Przed 2019 r. nadzór był zdecentralizowany: Komisja Nadzoru Audytowego zajmowała się firmami badającymi JZP, a samorząd – pozostałymi. Takie rozwiązanie działało i było zgodne z unijną dyrektywą, która daje krajom swobodę w kształtowaniu nadzoru. PANA powinna skoncentrować się na firmach audytujących JZP, a nie wszystkich firmach bez wyjątku.

W postulatach PIBR kwestia postępowań dyscyplinarnych zajmuje dużo miejsca.

Postępowania są wszczynane za każde, najdrobniejsze naruszenia ustawy bądź rozporządzenia oraz standardów wykonywania zawodu. Nie ocenia się istoty tego naruszenia. To jest automatyzm, który wynika z przepisów. Efekt? Fala rezygnacji biegłych rewidentów z zawodu, bo nie wszyscy chcą z PANA prowadzić spory w sądzie z powodu jakiegoś nieistotnego błędu w dokumentacji. Dla firm to ogromne koszty prawne i dezorganizacja działalności. Dlatego proponujemy możliwość odstąpienia od kary w przypadku naruszeń mniejszej wagi, jeśli nie wpłynęły one na treść sprawozdania. Zamiast kary – zalecenie, oczywiście jeśli uchybienia nie są istotne, a takich jest większość. Chcemy też wprowadzić nowe środki do katalogu kar, np. zakaz świadczenia usług dla JZP, oraz możliwość wstrzymania wykonania kary do czasu prawomocnego wyroku.

Dlaczego nie chcecie, aby o błędach rewidentów rozstrzygały sądy?

Bo są przeciążone i nie mają kompetencji do oceny naruszeń standardów zawodowych biegłych rewidentów. Muszą korzystać z powołanych biegłych sądowych – biegłych rewidentów. Czyli tak czy inaczej jesteśmy w tych procesach. Tylko zamiast rozstrzygać o nich w ramach samorządu, robimy to w sądach. Tak skonstruowany system osłabia sądy powszechne. Dlatego proponujemy powrót do sądownictwa dyscyplinarnego: czynności wobec nie-JZP powinny być w gestii krajowego rzecznika dyscyplinarnego; pozostałe powinien rozstrzygać Krajowy Sąd Dyscyplinarny, z możliwością odwołania do sądu powszechnego. Taki model działa z powodzeniem w innych zawodach zaufania publicznego i jest zgodny z ustawą zasadniczą.