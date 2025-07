Małe długi mieszkańców małych miejscowości. To wykluczenie?

W Polsce żyje się coraz lepiej, a w niektórych miejscowościach wręcz bardzo dobrze. Sytuację poprawiają niskie bezrobocie i rosnące płace. Mimo to nie wszędzie warunki życia są takie same i znacząco różnią się między dużymi miastami a prowincją. Najniższe bezrobocie jest w Wielkopolsce, na Śląsku i na Mazowszu, a więc tam, gdzie zlokalizowane są duże ośrodki miejskie z lepszym dostępem do wyższej liczby ofert pracy i w sektorach uznawanych za lepiej opłacane, takich jak np. technologie i finanse. Na przeciwległym biegunie znajdują się województwa wschodnie, takie jak podkarpackie czy warmińsko-mazurskie, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa – 8 proc., a miejsca pracy oferowane są przede wszystkim w branżach gorzej opłacanych, jak rolnictwo czy handel detaliczny.