Wielka czwórka niezmiennie rozdaje karty w audycie

Z kolei Krzysztof Lebiest przez lata był kapitanem drużyny rugby, a dziś jest jednym z liderów w audycie BDO.

– Wie, jak prowadzić zespół do zwycięstwa, zarówno na boisku, jak i w świecie finansów. W rugby kluczowe są strategia, zwinność i umiejętność szybkiego reagowania na dynamiczne sytuacje. Te same cechy definiują jego podejście do audytu. Zawsze krok przed wyzwaniami, zawsze gotowy do perfekcyjnej rozgrywki – tak opisują go współpracownicy z BDO. Uczestniczył już w ponad 200 audytach. Pracował z klientami z całego świata, realizując międzynarodowe projekty audytorskie w UE, Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

Branża audytorska ma za sobą udany rok. Zdecydowana większość firm zwiększyła swoje przychody. W sumie wyniosły one rekordowe 7,4 mld zł. Wprawdzie tempo wzrostu wyhamowało, ale nadal jest solidne, przekracza 6 proc. W segmencie samego audytu sięga 15 proc. To nie koniec dobrych wieści. Wyhamował gwałtowny spadek liczby biegłych rewidentów. W 2024 r. do rejestru wpisano 108 osób. Najwięcej od czterech lat. Poprawiły się też relacje samorządu zawodowego z Polską Agencją Nadzoru Audytowego.

To wszystko pozwala z optymizmem patrzeć na 2025 r. Tym bardziej że wraz z rosnącą gospodarką rośnie popyt na usługi firm audytorskich. Nie oznacza to jednak, że przed branżą nie stoją wyzwania. Firmy nadal zmagają się z brakami kadrowymi.

– Konkurencyjne wynagrodzenia, automatyzacja najprostszych zadań, szeroka oferta szkoleń i multidyscyplinarny rozwój to oczekiwany standard na rynku usług audytorskich – mówi Barbara Gryszko, partnerka działu audit & assurance, Deloitte.

Audytorzy muszą jednak też inwestować w nowe technologie, żeby nadążyć za swoimi klientami. Wyzwaniem nadal pozostaje przeregulowanie oraz legislacyjna niepewność (m.in. pakiet Omnibus dotyczący raportowania niefinansowego). Duzi i średni audytorzy z tymi wszystkimi wyzwaniami radzą sobie całkiem dobrze, ale najmniejsi wypadają z rynku.