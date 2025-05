MSCI: awansują CCC, Millennium, Budimex i Diagnostyka

MSCI, firma świadczącą usługi dla inwestorów giełdowych w tym prowadzącą szereg indeksów, na których opierane są portfele, ogłosiła wyniki kwartalnej rewizji. Jak podała, po sesji 30 maja do indeksu MSCI Poland dołączą trzy spółki: CCC, Bank Millennium i Budimex (to ciekawe, bo dopiero co wypadł z tego benchmarku).

MSCI: trzy polskie firmy przesunięte między indeksami

Wymienione trzy firmy należały do tej pory do indeksu małych spółek (MSCI Poland Small Caps). Teraz go opuszczą. Natomiast na listę małych polskich spółek MSCI zakwalifikowana została Diagnostyka, tegoroczny debiutant.

Ogłoszenia MSCI zwykle wywołują zauważalne ruchy kursów na giełdzie w Warszawie. Dziś jest ona umiarkowana.

Budimex i Millennium zauważalnie zyskują na giełdzie

Po ogłoszonej z wtorku na środę decyzji MSCI notowania CCC zyskują dziś ponad 1 proc. w Warszawie mimo że ogólna atmosfera wśród inwestorów jest słaba (WIG20 traci, WIG lekko rośnie).