Rynek uważnie śledzi roszady w indeksach

Najnowsze zmiany w składzie indeksu MSCI Poland zostały ogłoszone w tym tygodniu. Do listy jego uczestników dołączy Żabka, z kolei wypadną z niego Alior Bank i Budimex. Jednocześnie spółki te zostaną włączone do wskaźnika MSCI Poland Small Caps razem z Bankiem Handlowym. Natomiast z listy jego uczestników zostanie wykluczona GPW. Informacja ta jak na razie nie wywołała zbyt dużego poruszenia na rynku. Zmiany wejdą w życie dopiero po sesji 28 lutego, więc można zakładać, że inwestorzy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. – Zakładając brak wpływu innych czynników, samo wejście spółek z GPW do indeksów MSCI czy FTSE lub wzrost udziału w indeksach ma pozytywny wpływ na ich notowania i odwrotnie. Natomiast skala wpływu tego czynnika jest rozłożona w czasie i zależy również od innych czynników. Proces obserwowania i typowania przez analityków spółek dołączających lub opuszczających indeksy MSCI czy FTSE trwa na bieżąco, stąd rynek dyskontuje takie zdarzenia z wyprzedzeniem. Nowe spółki, których wartość IPO jest znacząca, z dużym prawdopodobieństwem znajdą się w gronie podmiotów, które dołączają do indeksów krajowych lub zagranicznych w ramach rewizji nadzwyczajnych lub cyklicznych – wyjaśnia Dariusz Świniarski, zarządzający funduszami w Skarbiec TFI.

Awanse i spadki pod lupą

Awans bądź usunięcie spółki z prestiżowych międzynarodowych indeksów FTSE czy MSCI nie pozostają bez wpływu na jej postrzeganie przez inwestorów. Indeksy te stanowią benchmark między innymi dla funduszy pasywnych, które odzwierciedlają skład i wagi portfeli indeksów międzynarodowych, stąd wynika wzrost ich aktywności. Awans spółki lub zwiększenie jej wagi w indeksie przekłada się na dodatkowy tzw. popyt pasywny (lub w przypadku wypadnięcia spółki z indeksu, lub zmniejszenia jej wagi – pasywną podaż), który jest efektem dostosowania portfeli przez inwestorów do zmian w indeksie. To oznacza, że do końca miesiąca w zależności od sytuacji wspomnianych na wstępie spółek pasywni inwestorzy muszą przygotować się na kupno lub sprzedaż dość dużych pozycji, a czego skumulowany efekt powinniśmy zobaczyć na ostatniej sesji przed zapowiedzianymi roszadami w indeksach.

Eksperci zwracają uwagę, że inwestorzy bardzo często próbują dyskontować zmiany składu międzynarodowych indeksów dedykowanych Polsce, jak MSCI Poland, MSCI Poland Small Caps, czy indeksów z rodziny FTSE. Stąd istotne ruchy cenowe będące wynikiem wzmożonej podaży lub popytu zwykle mają miejsce już z pewnym wyprzedzeniem, jeśli są one spodziewane przez rynek. Można je zaobserwować także na pierwszej sesji po ogłoszeniu decyzji, jeśli była ona zaskoczeniem dla rynku. Taka sytuacja miała miejsce rok temu przy okazji lutowej rewizji indeksu MSCI Poland, z którego nieoczekiwanie wypadły walory Cyfrowego Polsatu, co skutkowało ponad 8-proc. przeceną akcji telekomu na pierwszej sesji, czemu jednocześnie towarzyszył kilkukrotnie wyższy niż zwykle obrót. Z kolei ogromny popyt towarzyszył sierpniowej informacji o włączeniu do indeksu Alior Banku, w wyniku czego kurs banku w ciągu sesji poszybował w górę o ponad 7 proc. – W przypadku spółek, które spełniają warunki brzegowe wejścia do indeksu, przed samym ogłoszeniem rewizji ich kurs potrafi dynamicznie rosnąć. Następnie w okresie od ogłoszenia rewizji do jej finalizacji również można obserwować pozytywny wpływ na kurs spółki, który można oczywiście wytłumaczyć stopniowym budowaniem portfeli przez określone fundusze – wyjaśnia Kamil Hajdamowicz, menedżer ds. portfeli w biurze doradztwa inwestycyjnego Santander BM. Z kolei w kolejnych miesiącach można zauważyć nieco zaskakujące ruchy cenowe. – Po samej rewizji w wielu przypadkach w pierwszych dwóch–trzech miesiącach można było obserwować spadki kursu spółki. Odwrotnie rzecz się ma z usunięciem spółki z indeksu, której kurs w analogicznych okresach tracił, ale po samym fizycznym wyjściu z indeksu potrafił często zyskiwać na wartości – zauważa. Przyznaje jednak, że możliwe zmiany w składzie indeksu MSCI Poland wcale nie są takie łatwe do przewidzenia. – Sama estymacja, która spółka wejdzie do indeksu, jest obarczona pewnym błędem (przykładowo MSCI losowo ustala dzień ustalenia kapitalizacji w wolnym obrocie), ale widoczna jest wzmożona aktywność inwestorów na wybranych spółkach w okresie poprzedzającym ogłoszenie rewizji – wskazuje.