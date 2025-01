Energoinstal jest najmocniej drożejącą spółką w czwartek na GPW. Przed południem akcje zyskują prawie 16 proc. i są wyceniane na 2,83 zł. Zwyżce towarzyszy wysoki wolumen. Tylko w trakcie dwóch godzin sesji jego wartość przekroczyła 1,3 mln zł.

Dlaczego Energoinstal drożeje

Dzisiejsza sesja jest szóstą wzrostową dla Energoinstalu. Kurs idzie w górę od 30 grudnia, a zwyżki wyraźnie przybrały na sile w ostatnich dniach. Pod koniec 2024 r. akcje zostały wycenione przez rynek na 1,05 zł (dzień wcześniej kurs wynosił 1,04 zł). 2 stycznia 2025 r. podrożały do 1,09 zł, 3 stycznia do 1,45 zł, 7 stycznia do 1,96 zł, wczoraj do 2,45 zł, a dziś kurs zbliża się do poziomu 3 zł. Od końca grudnia stopa zwrotu wynosi 169,5 proc.

Energoinstal w ostatnich dniach nie podawał żadnych komunikatów, które mogłyby uzasadniać taki entuzjazm inwestorów. Zadaliśmy wczoraj firmie pytania dotyczące przyczyn ostatnich zwyżek na giełdzie, ale na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Warto odnotować, że spółka w 2023 r. również notowała na giełdzie mocne wzrosty o charakterze spekulacyjnym. Nie znalazły one uzasadnienia biznesowego i w 2024 r. kurs zaczął iść w dół.