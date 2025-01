Centrum Informacyjne Rządu zdecydowało o przekazaniu środków na projekt budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. W latach 2025-2030 na wsparcie tej strategicznej inwestycji energetycznej, spółka Polskie Elektrownie Jądrowe otrzyma 60,2 mld zł. - To kluczowy element z punktu widzenia inwestycyjnego - czytamy w komunikacie. To wsparcie musi jeszcze uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. proces notyfikacyjny ruszył z końcem 2024 r. i ma potrwać do końca tego roku.

Elektrownia jądrowa, która realizowana będzie na Pomorzu. Inwestycja ma osiągać moc elektryczną do 3750 MWe, podkreślono. - Skarb Państwa jest zaangażowany w realizację budowy elektrowni w roli bezpośredniego inwestora oraz gwaranta wierzytelności innych kredytodawców. Założony model przewiduje, że inwestycja ma zostać sfinansowana w 30 proc. z kapitału własnego i w 70 proc. z kapitału obcego. Finansowanie zewnętrzne będzie zaciągane po wniesieniu wkładu własnego - czytamy dalej.

Czytaj więcej Energetyka Jak ubezpieczyć polski atom? Jesteśmy gotowi uczestniczyć w ubezpieczeniu polskiej elektrowni jądrowej. Przygotowujemy się od tego od dwóch lat, a niedalekiej przyszłości poznamy więcej informacji o konsorcjum ubezpieczycieli tzw. poolu. Będą to firmy z całego świata- mówi Andrzej Jarczyk prezes TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z Grupy PZU.

Najważniejsze rozwiązania

Rząd przekaże środki na część kapitałową projektu budowy elektrowni jądrowej. W latach 2025-2030 będzie to 60,2 mld zł. Wsparcie będzie przeznaczone na przygotowanie i realizację inwestycji. Środki będą przekazywane w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, poprzez wnoszenie wkładu pieniężnego. Możliwe będzie także podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego – skarbowych papierów wartościowych. Pozostała kwota dotycząca finansowania elektrowni jądrowej zostanie pozyskana z instytucji finansowych. Chodzi przede wszystkim o zagraniczne instytucje, które wspierają eksport wywodzących się z państw dostawców sprzętu, w tym agencji kredytów eksportowych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.