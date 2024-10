Wrześniowa powódź na razie nie ma wpływu na ceny i popyt

Zauważa, że według ekspertów całkowite straty spowodowane przez powódź mogą sięgnąć nawet kilkunastu miliardów złotych. Część z tej kwoty to koszty materiałów budowlanych stosowanych na różnych etapach budowy. W efekcie popyt na nie pojawi się, ale w dłuższej, kilkuletniej perspektywie. Istotny wpływ na materiały będą miały takie czynniki jak: cykle budowlane, kolejność realizacji inwestycji oraz dostępność funduszy. Spółka przekonuje, że nie będzie na rynku wzrostu cen jej produktów chemii budowlanej w związku z powodzią. Te uzależnione są od kosztów surowców i sytuacji konkurencyjnej na rynku.

Selena FM w minimalnym stopniu odczuła skutki zniszczeń, które objęły różnego rodzaju infrastrukturę m.in. transportową i energetyczną. – Doświadczyliśmy jedynie przejściowych problemów związanych z ograniczeniami w ruchu, które wynikały z wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, jednak nie miały one znaczącego wpływu na nasze łańcuchy dostaw. Natomiast utrudnienia w transporcie trwają i przez pewien czas nadal spodziewamy się, że będą one utrudniać dostawy produktów do punktów sprzedaży – podsumowuje Majchrowski.

Ceny nie powinny drastycznie rosnąć

Podczas ostatniej powodzi nie ucierpiały żadne aktywa należące do MFO, ponieważ spółka ma główną siedzibę oraz zakład produkcyjny na Mazowszu. Nie miała ona też istotnego wpływu na aktywa i działalność jej kontrahentów oraz partnerów biznesowych, nawet tych położonych w rejonach najbardziej dotkniętych. W kilku przypadkach, głównie ze względu na przejezdność dróg czy uszkodzenia infrastruktury, opóźniły się za to dostawy towarów. Były to jednak przede wszystkim sytuacje incydentalne i bez większego wpływu na cały łańcuch dostaw MFO.

– Z informacji pozyskanych od naszych kontrahentów funkcjonujących na dotkniętych terenach, w tej chwili energia i zasoby mieszkańców koncentrują się na likwidacji głównych szkód, na oczyszczaniu posesji i osuszaniu budynków. Odbudowy i remonty ruszą później – zauważa Jakub Czerwiński, członek zarządu MFO. Dodaje, że ludzie czekają na wypłaty odszkodowań i środki pomocowe. Zapewne każdy będzie chciał zdążyć z niezbędnymi pracami jeszcze przed zimą. Wtedy powinno się zwiększyć zapotrzebowanie na materiały budowlane, w tym na oferowane przez spółkę profile GK do suchej zabudowy oraz na profile do stolarki otworowej.

Dziś skalę zniszczeń ciężko jest oszacować. Tym samym nie wiadomo, jakie mogą być potrzebne nakłady na odbudowę i remonty. – Rząd przygotował program wsparcia na blisko 23 mld zł, do tego dochodzą pieniądze z odszkodowań i środki własne poszkodowanych. Na pewno będzie to miało wpływ na ożywienie rynku materiałów budowlanych – twierdzi Czerwiński. Jego zdaniem może to też mieć wpływ na ceny, zwłaszcza jeżeli zapotrzebowanie na materiały wzrośnie gwałtownie i nastąpi kumulacja popytu. Proces ten może jednak rozciągnąć się w czasie ze względu na brak dostępności ekip budowlanych i fachowców. Z tego też powodu ceny materiałów budowlanych nie powinny drastycznie rosnąć.