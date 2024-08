Mo-Bruk neutralizuje ekologiczne bomby, Przed spółką kluczowy przetarg

Dodaje, że spółka zleceniodawcom zapewnia pełną kontrolę i transparentność działań na każdym etapie neutralizacji niebezpiecznych składowisk. Bezpieczeństwo zapewnia m.in. dzięki temu, że posiada własne instalacje do przetwarzania odpadów niebezpiecznych w ośmiu zakładach, w których przede wszystkim kładzie nacisk na technologie odzysku. Do grupy należą zakłady w Niecwi, Karsach, Skarbimierzu, Wałbrzychu, Jedliczu i Bydgoszczy. Zajmują się one m.in. spalaniem odpadów przemysłowych i medycznych oraz procesami zestalania i stabilizacji odpadów.

Nikt nie wie, ile jest bomb ekologicznych

– Do tej pory Mo-Bruk przetworzył 18 bomb ekologicznych, co przekłada się na neutralizację ponad 20 tys. ton niebezpiecznych odpadów. Wartość tych działań przekroczyła ponad 107 mln zł, co czyni nas nie tylko liderem rynku, ale również firmą o znaczącym wpływie na bezpieczeństwo ekologiczne kraju – twierdzi Siodmok. Dodaje, że samorządy korzystają często z wiedzy spółki w przedmiocie wyboru technologii zagospodarowania składowisk odpadów niebezpiecznych. Obecnie Mo-Bruk realizuje dwie umowy na zagospodarowanie odpadów z bomb ekologicznych o łącznej wartości ponad 42 mln zł. Ponadto bierze udział w kolejnych dwóch przetargach na usunięcie odpadów. Jego priorytetem są działania związane z realizacją zadań z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego. – Mo-Bruk dąży do tego, aby każdy przetworzony przez nas odpad mógł stać się surowcem do dalszego wykorzystania, co jest fundamentem tejże gospodarki i zgodne z ustawą o odpadach. Dzięki temu nie tylko chronimy środowisko, ale również przyczyniamy się do rozwoju gospodarki opartej na odnawialnych źródłach i innowacyjnych technologiach – zapewnia Siodmok.

Ile dokładnie jest bomb ekologicznych w Polsce, nikt nie wie. Próbowali to ustalić m.in. kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli w 2022 r., ale bezskutecznie. Różne szacunki mówią o około 1 tys. bomb ekologicznych. W tym prawdopodobnie około jednej czwartej stanowią odpady szczególnie groźne. Ich pełne oczyszczenie może kosztować nawet 50 mld zł i zająć 20–30 lat, o ile znajdą się na to pieniądze. Teoretycznie utylizacja bomb ekologicznych jest wspierana z różnych programów krajowych i z UE. W praktyce cały proces postępuje bardzo wolno. Najczęściej do neutralizacji poszczególnych składowisk niebezpiecznych odpadów dochodzi dopiero wówczas, gdyż sprawie zaczyna towarzyszyć duża presja społeczna.