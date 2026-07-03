"W czerwcu 2026 roku łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW osiągnęła rekordowy poziom 63,5 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 37 proc.. Średnia dzienna wartość obrotu w ramach arkusza zleceń wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o 23,1 proc. do 2,66 mld zł" – czytamy w komunikacie.

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Indeks WIG zakończył pierwsze półrocze tego roku na poziomie 135 646,96 pkt.,, o 29,6 proc. wyższym niż przed rokiem. Od początku roku indeks WIG wzrósł o 15,7 proc.. 17 czerwca WIG ustanowił nowy historyczny poziom na zamknięciu notowań 140 339,70 punktów.

Na rynku NewConnect w czerwcu łączna wartość obrotu akcjami spadła o 49,2 proc. r/r do poziomu 156,9 mln zł, natomiast na rynku GlobalConnect obroty akcjami wzrosły o 149,6 proc. r/r do 25,4 mln zł, podała także Giełda.

Czytaj więcej Biura maklerskie Opóźnienie WATS przyjęte ze zrozumieniem przez maklerów „Racjonalna i uzasadniona” – tak maklerzy oceniają ubiegłotygodniową decyzję GPW o przesunięciu startu systemu WATS na październik. Chociaż wszyscy...

W czerwcu utrzymało się bardzo wysokie zainteresowanie inwestorów instrumentami ETF, ETC i ETN. Łączna wartość obrotów na tym rynku wzrosła o 166,2 proc. r/r, osiągając 505,4 mln zł.

Wartość obrotu produktami strukturyzowanymi wyniosła w czerwcu 230,6 mln zł i była zbliżona do ubiegłorocznej. Od stycznia do czerwca obroty produktami strukturyzowanymi zwiększyły się r/r o 30,4 proc., osiągając poziom 2,24 mld zł, wskazano w materiale.

"Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w czerwcu wyniósł 2,03 mln sztuk, co oznacza wzrost o 74,2 proc. r/r. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w segmencie kontraktów walutowych, gdzie wolumen obrotu wzrósł o 173,5 proc. r/r do poziomu 890,9 tys. sztuk. Wolumen kontraktów na akcje zwiększył się o 106,2 proc. r/r do 389,4 tys. sztuk, natomiast wolumen kontraktów na indeksy wzrósł o 15,8 proc. r/r do 741,2 tys. sztuk" – czytamy dalej.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec czerwca 167,2 mld zł wobec 135,3 mld zł rok wcześniej.

Na rynku Treasury BondSpot Poland wartość obrotu obligacjami wyniosła w czerwcu 263,7 mld zł wobec 107 mld zł rok wcześniej.

Na głównym rynku GPW zadebiutowała spółka górnicza Lumina Metals. Kanadyjska spółka jest notowana równolegle na Toronto Stock Exchange, a pozyskane środki przeznaczy na rozwój projektów poszukiwawczo-wydobywczych oraz prace geologiczne w Polsce. W czerwcu rynek NewConnect wzbogacił się o dwóch nowych emitentów – Internetowy Fundusz Leasingowy i Liftero, podano także.

Kapitalizacja 383 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku GPW wyniosła na koniec czerwca 2026 roku 1,27 bln zł. Łączna kapitalizacja wszystkich 402 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na warszawskim parkiecie osiągnęła 2,75 bln zł.

Grupa Kapitałowa GPW to operator infrastruktury rynku kapitałowego i towarowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W skład Grupy wchodzą m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE), GPW Benchmark oraz BondSpot. GPW prowadzi regulowane rynki akcji, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych i towarów, a także alternatywny system obrotu NewConnect. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.