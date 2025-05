WIG20 zakończył czwartkową sesję 0,8 proc. pod kreską. Spadki zagościły w gronie średnich i małych spółek. mWIG40 stracił 0,9 proc., a sWIG80 0,5 proc. Co jeszcze działo się na rynku?

Pepco znów na cenzurowanym

Nawet około 10 proc. traciły w czwartek akcje Pepco. Wszystko przez wyniki finansowe za I kwartał, które opublikowała spółka. Ostatecznie akcje straciły 9,2 proc.

Orlen poprawiły wyniki, ale...

Paliwowy gigant Orlen co prawda poprawił wyniki finansowe patrząc rok do roku, ale nie przełożyło się to na notowania spółki. Jej akcje w drugiej części dnia taniały o ponad 1,5 proc. Dzień zakończył 1,6 proc. na minusie.