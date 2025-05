Tauron szykuje strategie na aukcje rynku mocy

- Wśród farm wiatrowych projekt Nowa Brzeźnica jest zaawansowany w blisko 90 proc. i przewidujemy jego oddanie do eksploatacji do końca II kwartału br., projekt Sieradz jest zaawansowany w blisko 60 proc. i jego oddanie jest planowane w IV kwartale. Z kole zaawansowanie projektu Miejska Górka o mocy 190,8 MW to ok. 20 proc., co oznacza, że nawet wyprzedzamy harmonogram i jego oddanie w II kwartale 2027 r. nie wydaje się być zagrożone – dodał dyrektor wykonawczy ds. inwestycji Mateusz Lewandowski.

Z kolei w przypadku farm fotowoltaicznych, projekt Bałków jest zaawansowany w 65 proc., a projekt Postomino w 90 proc. Tauron kontynuuje inwestycje w OZE mimo, że produkcja energii z OZE w Grupie Tauron wyniosła 0,5 TWh w I kwartale 2025 r. i było to o 12 proc. mniej rok do roku. Był to efekt gorszych warunków wietrznych rok do roku.

Tauron bliżej podjęcia decyzji dla magazynów energii

Tauron jest bliski podjęcia decyzji inwestycyjnych ws. pierwszych magazynów energii o mniejszej skali. - Jednostkowy koszt budowy magazynu spadł do ok. 800 tys. zł za MWh, więc spadek w porównaniu do poprzednich lat jest zauważalny. W naszym portfelu mamy magazyny o mocy 277 MW z wygraną aukcją rynku mocy, jesteśmy bliscy podjęcia decyzji inwestycyjnych dotyczących pierwszych projektów, o mniejszej skali - powiedział Lewandowski.

Jak podkreślił, ekonomika tych projektów w dużym stopniu zależy od perspektywy inwestora co do przyszłej zmienności cen energii. Na takich inwestycjach zarabia się na tzw. arbitrażu cenowym. Oznacza to, że magazyny ładuje energią w środku dnia, kiedy jej cena jest niska, a sprzedaje wieczorami, kiedy jej wartość rośnie.

Lewandowski dodał jednak, że mechanizmy wsparcia w rodzaju rynku mocy są potrzebne, bo są to inwestycje o wyższym profilu ryzyka, a taki strumień przychodów wspiera z kolei możliwość uzyskania kredytu dla takich projektów. Wiceprezes Gołębiowski dodał, że powstanie magazynów energii, które znajdują się w portfelu Taurona nie jest uzależnione od rynku mocy.