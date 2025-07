Czy socjalista będzie rządził Nowym Jorkiem?

17 tys. USD za 1 m kw. – ponad tyle trzeba wydać na zakup mieszkania w centrum Nowego Jorku.

– Nie sądzę, byśmy potrzebowali miliarderów. Dysponują oni tak dużą ilością pieniędzy w czasach takich nierówności. Tym, czego potrzebujemy, jest więcej równości w naszym mieście, stanie i kraju – stwierdził w rozmowie z NBC News. Te słowa wywołały duże kontrowersje. Zwłaszcza że Mamdani opowiada się za podwyżką miejskich podatków dla bogatych i dla działających w Nowym Jorku wielkich firm. Stwierdził nawet, że większe podatki powinni płacić ludzie z "bielszych" dzielnic. Zapowiadane przez niego podwyżki podatków mogą skłonić część firm zarejestrowanych w Nowym Jorku do przeniesienia się do bardziej przyjaznych podatkowo stanów, takich jak Floryda czy Teksas. Mamdani zapowiada jednak, że będzie pobierał podwyższone podatki nie tylko od firm, które są zarejestrowane w Nowym Jorku, ale również od tych, które prowadzą w mieście działalność. Chce on w ten sposób uderzyć przede wszystkim w wielkie prywatne instytucje finansowe.

Jego plany wywołują oczywiście krytyczne komentarze na Wall Street. „Polityka Mamdaniego będzie katastrofalna dla Nowego Jorku. Nie ma miejsca na socjalizm w ekonomicznej stolicy naszego kraju. Zdolność Nowego Jorku do zapewniania usług biednym i potrzebującym, nie mówiąc już o zwykłych nowojorczykach, zależy całkowicie od tego, czy w Nowym Jorku panuje środowisko przyjazne biznesowo, a bogaci rezydenci są skłonni spędzać tam co najmniej 183 dni w roku oraz brać na siebie związany z tym ciężar podatkowy” – zatweetował Bill Ackman.

Mamdani przekonuje jednak, że chce podnosić podatki bogatym nowojorczykom, by poprawić standard życia w mieście dla każdego, w tym również dla najbogatszych. Jego plany przewidują budowę 200 tys. przystępnych cenowo mieszkań komunalnych i podwojenie funduszów na remonty 400 tys. tego typu lokali. Towarzyszyć temu ma zamrożenie czynszów i wprowadzenie bezpłatnego transportu publicznego. Bezpłatne również mają być miejskie przedszkola. Na każdym osiedlu mają powstawać należące do samorządu sklepy spożywcze sprzedające towary po niskich cenach. Mamdani obiecuje również, że płaca minimalna w Nowym Jorku wzrośnie do 2030 r. do poziomu 30 USD za godzinę.

Postulaty Mamdaniego mocno rezonują wśród młodych sympatyków Partii Demokratycznej, co jest w dużym stopniu skutkiem tego, że Nowy Jork jest bardzo drogim miejscem do życia. Młodym ludziom trudno tam znaleźć mieszkanie na wynajem w przystępnej cenie. W mediach społecznościowych krążą zdjęcia pokazujące, że nawet ceny kanapek sięgają w niektórych miejscach tej metropolii nawet 29 USD Mamdani nakręcił klip na TikToka, w którym się skarżył na "halal-inflację" (halal to produkty zgodne z islamskimi zasadami żywieniowymi), wskazując na wysokie ceny kebabów. Zwrócił uwagę, że są one skutkiem m.in. źle funkcjonującego systemu pozwoleń na sprzedaż. Obiecał, że usprawni ten system, tak, by cena kebaba spadła z 10 USD do 8 USD

„Islamski socjalista” Mamdani zdobył popularność również dzięki swoim ostrym wypowiedziom dotyczącym konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Amerykańska młodzież (nie tylko ta związana z demokratami) w sporej większości sympatyzuje obecnie z Palestyńczykami, a Mamdani określa sprawę palestyńską jako "kluczową dla swojej tożsamości". Popiera też bojkot ekonomiczny i kulturowy Izraela, jednocześnie jednak uznaje prawo tego państwa do istnienia i zapewnia, że będzie chronił nowojorskich Żydów przed antysemicką przemocą. Jednocześnie jest zwolennikiem łagodnej polityki karnej oraz imigracyjnej.