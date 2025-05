Zgodnie z raportem Pepco Group miało w I półroczu roku obrotowego (zakończonym 31 marca 2025 r.) 3,34 mld euro przychodów i 460 mln euro bazowej EBITDA, w porównaniu z 3,2 mld euro przychodów i 487 mln euro EBITDA przed rokiem. Bazowy zysk przed opodatkowaniem spadł o 32,8 proc. rok do roku i wyniósł 117 mln euro.

Przychody grupy w I półroczu wzrosły o 4,3 proc. rok do roku, a przy założeniu stałego kursu walutowego o 2,9 proc. Przychody porównywalne grupy (like for like) w tym samym okresie spadły o 0,7 proc.

- Marka Pepco nadal czyni postępy, zapewnia solidny, jednocyfrowy wzrost przychodów w pierwszym półroczu i utrzymuje pozytywną trajektorię sprzedaży w ujęciu porównywalnym. Dwucyfrowy wynik sprzedaży like for like Pepco w Europie Zachodniej jest pozytywnym sygnałem wskazującym na dalszą poprawę w tym regionie - powiedział, cytowany w komunikacie prezes Stephen Borchert. - Dealz Polska również kontynuuje dostarczanie dobrych wyników, odnotowując solidny wzrost zarówno w kategoriach towarów szybkozbywalnych, jak i ogólnego przeznaczenia – dodał.

Co dalej z Pepco?

Poundland miał w I półroczu 985 mln euro przychodów (1,05 mld euro przed rokiem) i 22 mln euro bazowej EBITDA (MSSF 16) (87 mln euro rok wcześniej). Grupa podała, że kontynuowany jest proces wydzielania Poundland, w ramach szerszej strategii odchodzenia od towarów szybkozbywalnych. Zakończenie tego procesu spodziewane jest przed końcem roku obrotowego 2025.