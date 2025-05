Orlen mówi o nowych inwestycjach w Norwegii i w Polsce

Liczby za pierwszy kwartał tego roku, pokazane przez Grupę Orlen, wskazują na poprawę sytuacji finansowej spółki. Najważniejszy dla obecnego zarządu wskaźnik EBITDA LIFO (po eliminacji odpisów aktualizujących wartość majątku) wyniósł 11,6 mld zł (rok wcześniej było to 8,3 mld zł). Zysk netto wyniósł 4,3 mld zł - to wzrost rok do roku o 1,5 mld zł. Co istotne, spadł także dług netto firmy: 8,2 mld zł mimo trudnego otoczenia w podstawowym sektorze działalności spółki jaką jest niezmiennie petrochemia. Struktura przychodów spółki jest mniej więcej stabilna i nadal blisko 69 proc. to polski rynek, a pozostałe 31 proc. to rynki zagraniczne.

Jak przypomina prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, spadły ceny hurtowe ropy naftowej, a w konsekwencji tego spadły również ceny hurtowe paliw oraz marże. - Spadły też ceny paliw na stacjach benzynowych. W konsekwencji o 10 proc. spadły przychody, ale to nie ma znaczenia z punktu widzenia wyników finansowych – powiedział Fąfara.

Inwestycje Orlenu w wydobycie

Spółka rozwija nowe złoża gazu i ropy w Polsce oraz w Norwegii. - Rozwijamy własne wydobycie. Są to m.in. pola naftowe w Wielkopolsce o łącznym potencjale 500 mln m sześc. Rozpoczęliśmy eksploatację. W Norwegii przygotowujemy się do rozpoczęcia eksploatacji na nowych złożach Eirin i Verdande. Zaczęliśmy eksploatację na największym złożu gazu Ormen Lange oraz przygotowujemy pięć nowych kontraktów i pięć nowych możliwości wydobycia gazu. Mamy nadzieję, że w tym roku na tych nowych pięciu polach przystąpimy do realizacji prac. Wzrosły też nasze kompetencje handlowe w dziedzinie gazu: przyjęliśmy dwa nowe gazowce, które powstały w Korei. Wzmocnią one nasze możliwości przesyłu – powiedział prezes. Dodał, że rozpoczęły się też dostawy LNG z kontraktu z firmą Venture Global.

Ireneusz Fąfara zdradził także, że Orlen prowadzi rozmowy dotyczące inwestycji w segment midstream (przesył i magazynowanie gazu ziemnego) w Stanach Zjednoczonych i ma nadzieję na ich finalizację w "niedługiej perspektywie". Zdobycie przyczółku w USA było jednym z elementów strategii Grupy. - Prowadzimy rozmowy dotyczące aktywów w USA. W najbliższym czasie będą kolejne, przy czym bardziej mowa tu o midstreamie, czyli przesyle i magazynowaniu, niż upstreamie. Jeśli zainwestujemy, to będzie to zapewne aktywo z dostępem do źródeł. To nie są łatwe rozmowy. Wymaga to od nas rozpoznania rynku, ceny, ale mam nadzieję, że uda nam się to zrobić w niedługiej perspektywie - powiedział Fąfara.