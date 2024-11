Prezes KDPW i KDPW_CCP: Jeśli chcemy się liczyć, musimy mieć pełną gamę usług

Jaką rolę dzisiaj odgrywa KDPW na polskim rynku kapitałowym? Często mówi się, że GPW jest jego sercem. Czym jest KDPW?

Spełniamy rolę wielu organów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jakim jest rynek kapitałowy. Ale mówiąc poważnie, przez ostatnie 30 lat Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przeszedł długą drogę od podmiotu świadczącego usługi depozytowe i rozliczeniowo-rozrachunkowe do najbardziej rozwiniętej instytucji infrastrukturalnej w tej części Europy, która poza podstawowymi usługami, jakie świadczą centralne depozyty i izby rozliczeniowe, oferuje rynkowi szeroki pakiet usług dodatkowych. A są wśród nich m.in.: repozytorium transakcji EMIR i SFTR, czyli usługi związane z gromadzeniem i przechowywaniem danych dotyczących transakcji zawieranych w instrumentach pochodnych oraz transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych. Oferujemy usługę ARM (polegającą na przekazywaniu do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi) oraz agencji numerującej nadającej kody LEI, ISIN, CFI, FISN. Prowadzimy rejestr zobowiązań emitentów, zapewniamy dostęp do szeregu informacji rynkowych poprzez Portal Danych, wspieramy tworzenie programów lojalnościowych dla akcjonariuszy dzięki aplikacjom służącym ich identyfikacji. Prowadzimy system rekompensat w celu ochrony inwestorów. Tworzymy i zarządzamy połączeniami operacyjnymi z zagranicznymi depozytami, dzięki czemu możliwe jest notowanie w Warszawie zagranicznych spółek w formule dual-listingu.

A jaką pozycję KDPW ma na rynku europejskim?

KDPW jest autoryzowanym, średniej wielkości centralnym depozytem papierów wartościowych na rynku europejskim w zakresie swojej podstawowej działalności związanej z deponowaniem papierów wartościowych i rozrachunkiem transakcji. Nieco inaczej sytuacja wygląda w kwestii usług dodatkowych, jakie oferuje KDPW, a mianowicie repozytorium transakcji EMIR czy nadawania kodów LEI. Jeśli chodzi o repozytorium EMIR, tu możemy pochwalić się kilkunastoprocentowym udziałem w rynku UE. Jest to bez wątpienia nasz wielki sukces rynkowy, biorąc pod uwagę np. wartość kapitalizacji GPW na tle innych krajów UE czy porównując wartość obrotów. Z kolei nadawanie kodów LEI jest usługą globalną, w przypadku której panuje silna konkurencja. Wiele krajów oddało swoje rynki globalnym podmiotom. Nam udaje się utrzymywać praktycznie cały polski rynek. Część naszych klientów to podmioty zagraniczne, a w planach mamy zwiększenie aktywności poza granicami Polski.

Jeśli miałby pan wskazać największe sukcesy KDPW w ciągu 30 lat działalności, co to by było?

Zastanawiałem się chwilę nad odpowiedzią na to pytanie, bo oczywiście można wymienić kilka przełomowych dla rozwoju rynku kapitałowego wydarzeń, jak np. wydzielenie izby rozliczeniowej KDPW_CCP, co zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na postrzeganie naszego rynku jako instytucjonalnie dojrzałego na arenie międzynarodowej. Jednak po głębszym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że miarą sukcesu całej naszej organizacji jest fakt, że nigdy w naszej 30-letniej historii nie doszło do żadnej awarii, żadnego zdarzenia, które mogłoby zachwiać bezpieczeństwem zdeponowanych u nas instrumentów, ich rozliczeniem czy rozrachunkiem. A warto sobie uświadomić, jaka odpowiedzialność na nas spoczywa. W naszych systemach zarejestrowane są instrumenty finansowe o łącznej kapitalizacji około 2,5 biliona złotych. Trzeba także podkreślić, że usługi oferowane uczestnikom rynku oparte są na rozwiązaniach informatycznych, które sami tworzymy. To daje nam dużą elastyczność, jeśli chodzi o tworzenie rozwiązań kierowanych do naszych klientów. Oczywiście musimy spełniać określone wymogi prawne oraz te związane z bezpieczeństwem, ale generalnie cała nasza podstawowa działalność, czyli rejestrowanie papierów wartościowych, rozliczenie i rozrachunek, jak również liczne usługi dodatkowe, oparta jest na naszym autorskim systemie kdpw_stream. Wymaga to ciągłego doskonalenia, jeśli chodzi o rozwój rozwiązań informatycznych, ale jednocześnie uniezależnia nas od zewnętrznych dostawców oprogramowania.

Rynki i otoczenie są jednak bardzo dynamiczne. To, co sprawdza się dzisiaj, niekoniecznie musi się sprawdzać za kilka lat. Jakie dzisiaj największe wyzwania stoją przed KDPW?

Myślę, że największym wyzwaniem, przed jakim stoi grupa KDPW, ale i cały polski rynek kapitałowy, jest kwestia związana z Unią Rynków Kapitałowych. Raport Mario Draghiego wskazuje, że Europa potrzebuje innowacji, a w porównaniu z rynkiem amerykańskim czy chińskim ma bardzo ograniczony dostęp do finansowania poprzez rynek kapitałowy, który przecież najbardziej wspiera innowacyjność i produktywność gospodarki. Problem jest w tym, że Europa to nie jest jeden rynek, a wiele mniejszych i większych rynków kapitałowych o różnej tradycji i reżimach prawnych. Wyzwaniem jest udział w stworzeniu takich rozwiązań, które pozwolą na wzrost zdolności rynku kapitałowego do finansowania gospodarki w skali europejskiej przy jednoczesnym zachowaniu rynków regionalnych, w tym coraz silniejszego rynku kapitałowego finansującego polską gospodarkę.

W których obszarach widzicie potencjał do rozwoju? Czy jesteście gotowi zaoferować rynkowi kolejne nowe rozwiązania, czy jest to teraz raczej skupianie się na aktualnej ofercie produktowej?

Większość naszych usług wynika z regulacji. Część z nich jesteśmy zobligowani wprowadzać. W innych widzimy potencjał i staramy się je wprowadzać na polski rynek. Zależy nam, aby uczestnik polskiego rynku wszelkie usługi posttransakcyjne znalazł w ofercie GK KDPW. I dążymy do tego, aby były one konkurencyjne względem innych dostawców.