Władze giełdy wskazują, że nowe kierownictwo ma zintegrować działania komercyjne, podnieść odporność operacyjną oraz przygotować organizację na wyzwania związane z transformacją regulacyjną, technologiczną i geopolityczną. Laetitia Hamon, dotąd związana z rozwojem segmentu zrównoważonych finansów poprzez kierowanie działalnością Luxembourg Green Exchange (LGX), przejmie pełną odpowiedzialność za operacje biznesowe, a Maxime Aerts, jako CIO, włączony zostanie do kluczowych decyzji strategicznych, co ma wzmocnić technologiczne ramię rozwoju giełdy. Natomiast Pierre Schoonbroodt, z długoletnim doświadczeniem jako CFO, w nowej roli ma zwiększyć międzynarodową obecność giełdy i odegrać kluczową rolę w jej ekspansji na światowych rynkach.

LuxSE od lat swój model biznesu opiera na wprowadzaniu do obrotu instrumentów dłużnych, zwłaszcza obligacji międzynarodowych. Silną stroną tego modelu jest głęboka specjalizacja giełdy oraz jej globalny zasięg – LuxSE notuje ponad 37 tysięcy papierów z ponad 100 krajów, co czyni rynek jednym z najważniejszych miejsc notowań dla europejskich i światowych emitentów. Ważnym elementem tej działalności jest platforma Luxembourg Green Exchange (LGX), pierwsza na świecie platforma w pełni dedykowana zielonym, społecznym i zrównoważonym instrumentom, uruchomiona w 2016 r. LGX notuje obecnie około 1500 instrumentów, o łącznej wartości blisko 795 miliardów euro, wyróżniając się przejrzystością, rygorystycznymi kryteriami dopuszczania i wysokimi standardami raportowania, co znacząco zwiększa wiarygodność notowanych tam emitentów oraz przyciąga światowych inwestorów szukających wiarygodnych, odpowiedzialnych inwestycji.

Warto zauważyć, że obecny model działalności giełdy w Luksemburgu posiada pewne słabości. Dominacja w dziedzinie długu sprawia, że giełda jest mniej zdywersyfikowana w porównaniu z innymi centrami finansowymi, które uzyskują większość przychodów z obrotu różnymi instrumentami czy sprzedaży informacji. Natomiast dynamiczne zmiany regulacyjne w obszarze zrównoważonych finansów niosą ryzyko wzrostu kosztów zgodności i konieczność adaptacji. Jednocześnie rośnie konkurencja innych giełd europejskich i azjatyckich, a także w pełni cyfrowych platform umożliwiających listing instrumentów dłużnych szybko, tanio i bezpośrednio.

Dlatego takie wielkie nadzieje kładzione są w nowym zarządzie. Skoncentrowanie operacji pod kierownictwem Hamon może doprowadzić do dalszej profesjonalizacji i uspójnienia procesów, zwłaszcza w obszarach ESG i zrównoważonych finansów, które stanowią kluczowy wyróżnik LuxSE. Obecność Aertsa w komitecie wykonawczym to zapowiedź większego nacisku na technologie, integrację narzędzi cyfrowych, automatyzację procesów oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizach i monitoringu rynku, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej presji nowych platform obrotu. Schoonbroodt, jako nowy zastępca CEO, ma skupić się na zapewnieniu giełdzie wzrostu w zakresie międzynarodowej ekspansji, co będzie ważne w kontekście walki o emitentów ze świata i inwestorów oraz w rywalizacji z większymi centrami finansowymi, bo trzeba pamiętać, że Luksemburg to jedna z ostatnich giełd w Europie, która działa samodzielnie.

Zmiany zaczynają się od człowieka, a to potwierdzają ostatnie decyzje związane z nowymi władzami LuxSE. Nowy skład zarządu to nie tylko korekta personalna, ale strategiczny sygnał, że giełda świadomie dobiera ludzi, którzy mają znaleźć nowe nisze biznesu, przeprowadzić ją przez przyspieszoną cyfryzację i rosnące wymagania regulacyjne. Czy to zadziała w Luksemburgu? Warto uważnie śledzić kierunek, w jakim będą zmierzać nowi liderzy tej giełdy, bo ich decyzje mogą okazać się inspiracją dla innych platform obrotu.