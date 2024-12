Pora obudzić potencjał

Z tekstu przebija niepokój o stan europejskiego rynku kapitałowego czy skromny rozmiar inwestycji kapitał­owych w porównaniu z rynkiem amerykańskim. Niepokój pani przewodniczącej spotęgowały oferty na rynku amerykańskim dwóch spółek europejskich.

Konkluzje artykułu pani Ross brzmiały „dzięki odpowiedniej mieszance edukacji, zachęt i reform politycznych Europa może uwolnić swój potencjał i zbudować głębsze, bardziej atrakcyjne rynki kapitałowe, aby wspierać swoją gospodarkę i lepiej konkurować na arenie światowej”.

Słabość europejskiego rynku kapitałowego w porównaniu z amerykańskim nie jest zjawiskiem nowym i ma rozległe przyczyny. Przypomina się niedawno zasłyszany dowcip dotyczący rynku kapitałowego. „Ameryka robi innowacje, Azja imitacje, a Europa regulacje”. Jedną z przyczyn naszej słabości jest również przeregulowanie i takie zachowania jak tzw. goldplating, czyli poszerzanie zakresu regulacji krajowych w stosunku do wymaganych przez przepisy europejskie. Są to działania motywowane bezpieczeństwem rynku, ale niosące też skutki negatywne.

Stąd też opublikowana w połowie listopada nowela do rozporządzenia prospektowego, łagodząca niektóre wymagania prospektowe, powinna być przyjęta z zadowoleniem na naszym rynku. Jest tu jednak inny problem – niezwykle skromna liczba prospektów na naszym rynku. Obawiamy się, że czasy, kiedy niektóre kancelarie prawne przygotowywały jednocześnie po kilkanaście prospektów, bezpowrotnie minęły. Niemniej zmiany polegające na złagodzeniu wymagań prospektowych należy przyjąć z zadowoleniem. Podniesiono próg wartości oferty do 12 mln euro, pozostawiając uznaniu państw członkowskich możliwość jego obniżenia do 5 mln euro. Zwolniono z obowiązku prospektowego emitentów, których papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym przez co najmniej 18 miesięcy. Ograniczono też zakres informacji wymaganych w prospektach, a także wprowadzono obostrzenia co do terminu zatwierdzenia prospektu, co może mieć duże znaczenie w naszej sytuacji, kiedy planując ofertę, nie można było przewidzieć, kiedy zakończy się procedura prospektowa.

Z istotnych czekających nas wydarzeń trzeba wskazać wejście w życie rozporządzenia UE MICA i zakończenie prac nad polską ustawą o kryptowalutach. Ta ostatnia jest w końcowej fazie przygotowania tekstu. Do tej pory obrót kryptowalutami w Polsce i w Unii Europejskiej nie był regulowany. W efekcie stanowiły one dla wielu inwestorów atrakcyjną konkurencję dla produktów rynku kapitałowego. KNF niejednokrotnie ostrzegała inwestorów przed zagrożeniami, jakie niosły inwestycje w kryptoaktywa. Zapewne wkrótce będzie nadzorować ten rynek.