Gladiatorzy nowych kierunków

Albo inne, znakomite rozstrzygnięcie. „Wzmocnienie roli GPW jako regionalnego centrum finansowego”. A przecież można było postawić na „osłabienie roli GPW jako regionalnego centrum finansowego”. Jaki to wartościowy priorytet (moim zdaniem). Generalnie, gdyby nie istniał, to należałoby go wymyślić. Wzmacniać rolę GPW jako regionalnego centrum i tylko wzmacniać; nigdy przenigdy nie osłabiać. Dobrze, że bezwzględnym priorytetem nie była odkrywczość nowych kierunków, bo wtedy istniałaby pokusa wybrania opcji osłabiania, jako może i nawet ciut bardziej innowacyjnej.

Albo to: „budowa wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy”. Tu stosowny jest już nie zwykły podziw, lecz wdzięczność. Skoro będzie budowana wartość dla akcjonariuszy i interesariuszy, to znaczy, że nie postawiono na destrukcję tej wartości. Jakie to rewelatorskie. I dobrze, że pojawiło się jako priorytet strategii. Strategie uchwalane co dwa lata powinny przecież zawierać ważne elementy, których do tej pory nie byliśmy w pełni świadomi. Tu może czegoś tam świadomi byliśmy, ale teraz już na pewno nikomu nie przyjdzie do głowy niszczyć wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy. Jeśli mogę dorzucić swoje trzy grosze, to pokornie sugeruję rozciągniecie tego zakazu w kolejnej edycji strategii na wszystkie spółki giełdowe.

Ale zawsze jest ryzyko, że świetne wiadomości z LinkedIna nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Dlatego warto sprawdzać. Zrobiłem to na stronie www.Giełdy. Oddech ulgi, bo wszystkie powyższe priorytety są tam na szczęście zapisane. Nawet w jeszcze lepszej formulacji. Same hity: „Proaktywne działania na rzecz rozwoju rynku kapitałowego we współpracy z jego uczestnikami”. Uff, mogło być powiedziane, że zaprzestaje się raz na zawsze, a co najmniej do roku 2027, podejmowania takich działań albo mogłyby nie być proaktywne, tylko jakieś takie zwyczajne, nie mówiąc o tym, że mogło to być strategicznie pomyślane jako dokonywane bez współpracy z uczestnikami rynku. Dalej mamy: „wzrost liczby firm pozyskujących kapitał przez giełdę” (lepiej bym tego nie ujął! toż to naprawdę, jak mówią Amerykanie, jest out of the box!) oraz „aktywne wspieranie emitentów” – a przecież mogło być, że emitenci nie będą wspierani, tylko na przykład zwalczani. A tu, wraz z nowymi kierunkami, emitenci nie tylko będą – warto to jeszcze raz podkreślić – wspierani, ale będą wspierani aktywnie. Zwyczajnie wspierani to może byli, a może nie byli, do tej pory. Pachnie przełomem. W dodatku dostrzega się zależności, czego dowodzi kolejny priorytet: „zwiększenie i aktywizacja krajowej bazy inwestorów indywidualnych”. Fenomenalne. Pan Jourdain przecież też dopiero po iluś latach zorientował się, że mówi prozą. A nawet, chcąc nie chcąc, w tym swoim mówieniu czynił z prozy priorytet.

Koniec końców, jeśli jest tak, że nowa strategia powinna być nowa, czyli nie powinna być w całości starą strategią, a nawet, być może, powinna wynikać z aspiracji, by powiedzieć światu coś, czego do tej pory świat nie wiedział lub nie rozumiał (no bo gdyby świat to wiedział z jakiejś starej strategii, to czy koniecznie trzeba by uchwalać kolejną? ja tylko pytam), to autorzy nowej strategii zadanie wykonali. Bo stwierdzili w anonsie, że to są „nowe kierunki rozwoju”. A jako autorzy muszą wiedzieć najlepiej, co napisali, więc nie ma tu co dyskutować.

To tak dobrze wszystko zostało wymyślone i bije z tego tak mocny komunikat, że wszystkie problemy zostały na wskroś ujawnione i nieledwie rozwiązane, a ja miałbym taką nieśmiałą prośbę do twórców. Czy nie moglibyście dodać szóstego priorytetu: „Polska do roku 2030 będzie mistrzem świata w piłce nożnej”? Tak, wiem, że to wykracza poza czasowy horyzont strategii. Ale naród będzie wdzięczny! I na pewno jego wdzięczność przyczyni się do aktywizacji inwestorów indywidualnych.