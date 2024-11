Powyborczy krajobraz na rynkach

I na koniec o Polsce. GPW nie realizowała „Trump trade”, a jeśli realizowała to à rebours, bo przecież WIG i WIG20 spadały. Giełdzie szkodził tracący złoty, bo znikała przynęta, którą była umacniająca się polska waluta. Poza tym niektórzy inwestorzy bali się tego, że Trump zmusi Ukrainę do zawarcia rozejmu, co ma być dla Polski groźne. Ja uważam, że rynki finansowe z zadowoleniem przyjęłyby nawet kilkuletnie zawieszenie broni, a poza tym Trump równie dobrze może się obrócić przeciw Rosji.

To, co naprawdę jest groźne, to zapowiadane amerykańskie cła. Nie chodzi o to, że Polska bezpośrednio by ucierpiała. Nasz handel z USA to mniej niż 5 procent naszego handlu zagranicznego, a eksport do Stanów to około 1,5 proc. naszego eksportu. Możemy jednak ucierpieć pośrednio, kiedy cła uderzą w Niemcy bezpośrednio oraz pośrednio im zaszkodzą, uderzając w Chiny. Tym jednak będziemy się zajmowali, jak już cła się pojawią, czyli nie wcześniej niż w końcu I półrocza 2025 roku. Na razie szykujmy się na koniec roku, który sezonowo powinien sprzyjać również naszym akcjom.