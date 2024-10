Niekończąca się opowieść

W celu przekonania oponentów do własnego pomysłu w ostatnich dniach jedna z partii zamówiła sondaż, gdzie zapytała, co Polacy sądzą o obniżce składki dla przedsiębiorców. Za było 50 proc. ankietowanych, w związku z czym wyciągnięto wniosek, że Polacy entuzjastycznie podchodzą do takiego rozwiązania.

Ja bym jednak – z ostrożności – podrążył temat i zadał kilka pytań dodatkowych/alternatywnych, tak aby uzyskać odpowiedź, czego naprawdę chcą Polacy i co powinno być zrealizowane w pierwszej kolejności. Temat ważny, więc warto gruntownie przeanalizować preferencje wyborców, a nie zakończyć analizę na zadaniu jednego – i to do tego przygotowanego trochę pod tezę – pytania.

Poniżej proponuję kilka dodatkowych/alternatywnych pytań, po zadaniu których wyniki ankiety byłyby pełniejsze:

czy jesteś za obniżką składki zdrowotnej TYLKO dla przedsiębiorców, a dla pozostałych Polaków nie;