„Bal maskowy” w Maskacie

Ten Verdi towarzyszył mi od Kairu, skąd przylecieliśmy do Maskatu kilka dni wcześniej. Skomponował też „Aidę”, na otwarcie Kanału Sueskiego w 1869 roku. Co w czasie pobytu w Kairze skojarzyło mi się z planowanym na przyszły rok otwarciem Wielkiego Muzeum Egipskiego, kilkaset metrów od piramid w Gizie. Będzie gigantyczna celebra. Zjadą się królowie, księżniczki, prezydenci i zwykli premierzy. Opowiadałem o tym w ubiegłym tygodniu w „Świecie do Odczytu” w telewizji Biznes 24. Grand Egyptian Museum (GEM) powstało za pieniądze pożyczone Egiptowi przez Japonię. Nie wszystko zatem, co duże, jest budowane za pieniądze chińskie. A poza tym warto było o tym wspomnieć w telewizji, bo minister turystyki Egiptu ładnie powiedział: że GEM, jak każde wielkie muzeum świata, będzie opowiadać pewną historię.

A kiedy mówimy o opowiadaniu historii, to już jesteśmy obiema nogami w miejscach różnych, a na pewno jednym z nich jest rynek kapitałowy.

Bo pewne rzeczy się nie zmieniają. Kiedyś Ursula Le Guin stwierdziła: możemy sobie wyobrazić cywilizację, która nie znałaby koła, lecz nie możemy sobie wyobrazić cywilizacji, która nie opowiadałaby historii. Ja skromnie dodam, że nie możemy sobie wyobrazić wibrującego rynku kapitału bez tej właśnie substancji.

Różnie ją nazywamy. A to „narracją”, a to „strategią komunikacyjną”. Albo, bez ogródek, storytellingiem. Rzadziej po prostu „historią”. Ale dlatego tylko rzadziej, że mamy jakże często używany zamiennik, czyli „equity story”. Jest w tych wszystkich określeniach aspekt praktyczny. Chodzi o wpływanie na rzeczywistość. Na rynku opowiadamy historie zawsze w pewnym, dającym się kwantyfikować, celu.

Jednakże nie mam pewności, czy owo słynne equity story pełni dziś taką funkcję jak dawniej.

Przede wszystkim niewielu już jest takich, co poloneza potrafią wodzić. A mówiąc ściśle, to znam tylko jednego lidera polskiego biznesu, który robi dobrą robotę, a momentami nawet przepysznie dobrą, w dziedzinie kreowania i puszczania w obieg uwodzącej opowieści. Mówię o facecie, który nazywa się Rafał Brzoska. Notabene, wszyscy wiedzą, że jego biznes jest spółką publiczną nie w Warszawie, lecz w Amsterdamie. Może to są rzeczy pozostające ze sobą w jakimś subtelnym związku.