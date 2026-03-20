Polska i Włochy naciskają na ETS. Bruksela zapowiada korekty

Jak obniżyć rachunki za prąd i ceny energii w UE

Szefowa KE przyznała, że trwająca wojna na Bliskim Wschodzie ma bezpośredni wpływ na sektor energetyczny. Jak zapewnia, obecnie fizyczne bezpieczeństwo dostaw Unii Europejskiej jest zapewnione.

– Jednak Europa nie jest odporna na globalne skoki cen, a wraz z trwaniem konfliktu ceny energii nadal ulegają wahaniom. Właśnie dzisiaj (19 marca – red.) cena gazu wzrosła o 30 proc. po atakach na katarską infrastrukturę gazową. To lekkomyślne ataki na infrastrukturę i nieuzbrojone statki handlowe, które podnoszą koszty i rodzą ryzyko przyszłych zagrożeń dla dostaw. Aby zminimalizować skutki, musimy podjąć działania. Omawialiśmy to na posiedzeniu Rady Europejskiej – powiedziała von der Leyen.

Dodała, że bardzo ważne jest, aby środki łagodzące skutki wysokich cen gazu i energii były tymczasowe, dostosowane do potrzeb i ukierunkowane.

Szefowa KE wymieniła następnie składowe rachunku za energię oraz wskazała, o ile – według przedstawionych wyliczeń – można go obniżyć.

Pierwszym składnikiem rachunku za prąd są koszty energii, które stanowią największą część ceny – średnio w UE około 56 proc. – Państwa członkowskie mogą już korzystać z pomocy publicznej w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii, a my będziemy dalej uelastyczniać te mechanizmy – powiedziała.

Drugim składnikiem są same opłaty sieciowe, wynoszące średnio w UE ok. 18 proc. (w Polsce znacznie więcej, bo blisko połowę). – W tym przypadku przygotujemy propozycję zmiany prawa mającej na celu poprawę wydajności infrastruktury sieciowej i umożliwienie państwom członkowskim obniżenia opłat dla energochłonnych sektorów – zapowiedziała.