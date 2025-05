Rządowy Zespół ds. Deregulacji kierowany przez szefa InPostu Rafała Brzoskę został powołany przez Radę Ministrów w marcu, w ramach planu gospodarczego „Polska – Rok Przełomu” Główne zadania zespołu polegały na rekomendacji zmian legislacyjnych z myślą o potrzebach obywateli oraz przedsiębiorców. W ramach jego działań uzgodniono także potrzebę przygotowania konkretnych zmian w obszarze m.in. energetyki. Planowana zmiana ujęta w projekcie ustawy „w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki” zakłada między innymi, że rachunki za prąd dla gospodarstw domowych mają być bardziej przejrzyste.

Czytelniejsze faktury za prąd

Zgodnie z propozycjami, na pierwszej stronie rachunku za prąd ma znaleźć się podsumowanie najważniejszych informacji, w tym całkowita kwota do zapłaty w widocznym miejscu, łatwiejsze ma być też zrozumienie struktury opłat za energię. Powszechnie dostępna ma być forma elektroniczna korespondencji. Jednocześnie odbiorcy będą mieli możliwość kontynuowania korespondencji w formie papierowej na życzenie, co ma zabezpieczyć interesy osób wykluczonych cyfrowo.

Łatwiej z przyłączeniem OZE do sieci

Łatwiej ma być także przyłączyć OZE do sieci. Ma zostać rozszerzona formuła tzw. cable poolingu (współdzielenie przyłączy do sieci elektroenergetycznych) o możliwość wykorzystania magazynów energii. Ma to pozwolić na efektywniejsze zarządzanie nadwyżkami energii. – Dodatkowo dzięki możliwości łączenia różnych technologii, np. fotowoltaiki i energetyki wiatrowej z magazynami energii rozwiązanie pozwoli na lepsze zarządzanie nadwyżkami energii, poprawi (spłaszczy) produkcję energii w punktach przyłączenia instalacji wytwórczych OZE. Tym samym zwiększy bezpieczeństwo pracy sieci, zwiększy efektywność jej wykorzystania i poprawi zarządzanie mocą przyłączeniową – czytamy w założeniach. Zaplanowano także podwyższenie progu mocy zainstalowanej energii elektrycznej, od którego wymagane jest uzyskanie koncesji na wytwarzanie prądu - z 1 MW do 5 MW.

Resort proponuje także zwiększenie progu mocy zainstalowanej, który umożliwia budowę instalacji fotowoltaicznej bez wymogu uzyskania pozwolenia na budowę - ze 150 kW do 500 kW, pod warunkiem, że instalacja ta jest budowana w celu zaspokojenia wyłącznie własnych potrzeb na energię elektryczną. Była to jedna z propozycji Rafała Brzoski. Część ekspertów obawia się jednak, że ta liberalizacja przyłączenia fotowoltaiki zwiększy jeszcze bardziej produkcję energii z tego źródła, z którą jednak nie ma co zrobić w ciągu dnia. Warunkiem rozwoju takiego źródła bez pozwolenia na budowę ma być produkcja tej energii tylko na własne potrzeby. Ma to być kompromisowe rozwiązanie. Dzięki temu mamy uniknąć problemu zwiększenia nadwyżek energii z fotowoltaiki w ciągu dnia w okresie wiosenno–letnim, na który zwracają uwagę Polskie Sieci Elektroenergetyczne.