Jak obniżyć ceny energii dla przemysłu? Pomoże bezpośredni zakup jej od OZE

Jakie zmiany w cle węglowym

Komisja proponuje także zmiany w tzw. cle węglowym. O tych propozycjach szerszej mówił niedawno „Rzeczpospolitej” Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska. Jak mówił, korekty w cle węglowym będą korzystne dla polskich firm, bo będą to głównie ułatwienia i uproszczenia dla mniejszych z nich, czyli coś, co rzeczywiście w Polsce jest ważne, bo ci importerzy, ci producenci, którzy korzystają też z importowanych półproduktów, to są małe i średnie firmy.

- Firmy te nie będą musiały wypełniać szeregu dokumentów, niepotrzebnej biurokracji. Zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy importują np. kilka baterii do magazynów energii i muszą wszystko rejestrować w systemie. Nie są oni wielkimi importerami, którzy ściągają np. po kilkaset takich urządzeń, a jedynie drobne ilości. Mimo to musieliby przechodzić długotrwałe procesy rejestracyjne. Chcemy od tego odstąpić, bo firmy się tego boją i marnowałyby na to czas i pieniądze – wyjaśniał Bolesta.