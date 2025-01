Zielone banki i zaliczki w kryptowalutach, czyli nieoczywiste wyzwania Orlenu

– Banki w swoich politykach klimatycznych, w dużej części, a właściwie wszystkie banki komercyjne, z którymi rozmawiamy, oczekują zaprzestania produkcji energii z węgla do końca 2030 roku. My taką deklarację złożyliśmy i takie plany operacyjne będziemy przygotowywać – powiedziała. Do 2030 roku ma zostać zamknięta jedyna i ostatnia elektrownia węglowa należąca do spółki Energa, czyli Elektrownia Ostrołęka B.

– Nie mamy poczucia, że te polityki klimatyczne ulegają zmianie. Owszem, istnieje pewne publiczne oczekiwanie, że po tym, jak część banków wycofała się z tych porozumień, dojdzie do korekt. Natomiast w praktyce nic się nie zmienia, a oczekiwania banków pozostają wyraźnie ukierunkowane na niskoemisyjność i zeroemisyjność. To bardziej kwestia oczekiwań w sferze publicznej niż realnych decyzji w gabinetach banków – podkreśliła Magdalena Bartoś.

Zaliczki ukryte w kryptowalutach

Orlen podejmuje działania mające na celu odzyskanie części pieniędzy utraconych przez OTS Switzerland GmbH (Grupa Orlen) w wyniku zawarcia niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Zarzuty dotyczą wyrządzenia spółkom OTS Switzerland GmbH i Orlen S.A. szkody w wysokości około 378 mln dolarów (1,6 mld zł) poprzez zawarcie, w okresie od 21 sierpnia do 21 grudnia 2023 r., trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej. Listy gończe za Samerem Awadem i Marcinem Otfinowskim zostały opublikowane w grudniu 2024 r. Zarzuty usłyszał również były dyrektor wykonawczy spółek OTS i Orlen, Filip W., który nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Radio Zet poinformowało, że „jest szansa na odzyskanie utraconych wielomilionowych zaliczek, wypłaconych przez zagraniczną spółkę-córkę Orlenu na dostawy ropy, która nigdy nie dotarła”. Chodzi o firmę Horizon Global z siedzibą w Dubaju, której Orlen Trading Switzerland przelał pod koniec 2023 r. 100 mln dolarów.