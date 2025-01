Orlen planuje duże inwestycje i wzrost dywidendy

Orlen stawia też na rozwój do 1,4 GW mocy zainstalowanej magazynów energii (BESS) oraz rozbudowę mocy zainstalowanej w elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych gazem z 1,8 GW do 4,3 GW. Ponadto planuje wprowadzić na rynek i wdrożyć technologie małych reaktorów modułowych (SMR) o mocy zainstalowanej rzędu 0,6 GW. Grupa deklaruje, że przeznaczy też ponad 20 mld zł na sieci dystrybucji gazu i 40 mld zł na sieci dystrybucji energii elektrycznej.

W kontekście małego atomu prezes Fąfara liczy, że ta technologia może zacząć działać komercyjnie na świecie jeszcze w tym roku. - Mogą być pewne opróżnienia, ale widzimy, że ta technologia powstaje w Kanadzie i są kolejne pozwolenia. Wierzymy w tę technologie – stwierdził. Orlen chce posiadać co najmniej dwa SMR-y na własne potrzeby o mocy 600 MW do 2035 r.

Jednym ze strategicznych celów Orlenu pozostaje zmniejszenie emisji CO2 i uzyskanie neutralności klimatycznej do 2050 r. Wcześniej, bo do 2035 r. względem bazowego 2019 r. grupa zamierza ograniczyć emisje w ujęciu absolutnym o 25 proc. w sektorach wydobywczym i produkcyjnym (do poziomu 12,5 mln t ekwiwalentu CO2). Orlen chce też zredukować intensywność emisji w sektorze energetycznym o 55 proc., a także obniżyć o 15 proc. intensywność emisji CO2 netto (tzw. NCI). Do końca 2030 r. planowane jest zakończenie produkcji energii elektrycznej z węgla, natomiast do 2035 r. pełne odejście od produkcji energii z aktywów węglowych w ciepłownictwie.

Po publikacji strategii kurs w dół

Podczas czwartkowej sesji akcje Orlenu zyskiwały na wartości do chwili ogłoszenia strategii. Po jej publikacji dominowały zniżki, początkowo sięgające nawet 4 proc. Potem inwestorzy istotnie zmniejszyli skalę składanych zleceń sprzedaży.

– Nowa strategia jest negatywnie odbierana przez rynek, co widać po spadającym kursie akcji. Przed jej publikacją oczekiwano, że inwestycje w najbliższych kilku latach będą kształtowały się na poziomie 33 mld zł, natomiast strategia mówi o 37 mld zł bez przejęć i około 45 mld zł wraz z nimi – mówi Krzysztof Kozieł, analityk BM Pekao. Zauważa, że co do zasady inwestorzy „nie lubią” wysokich inwestycji dokonywanych przez europejskie spółki z sektora energetycznego w projekty z obszaru transformacji energetycznej, gdyż dają one niższe stopy zwroty niż w wydobycie ropy i gazu, np. w USA. Dodatkowo, aby realizować zaplanowane przedsięwzięcia Orlen będzie musiał się zadłużać, co w ostatnich latach jest raczej niespotykane w branży, w której działa płocka spółka. W rekomendacji z 16 grudnia Kozieł wycenia akcje Orlenu na 46,6 zł i zaleca ich sprzedaż. To obecnie jedyna tego typu rekomendacja na rynku.