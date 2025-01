Blisko 400 mld zł na inwestycje. Jest nowa strategia Orlenu

Orlen stawia na gaz. Będą inwestycje w Ameryce Północnej?

Orlen zakłada rola gazu jako paliwa przejściowego. – To paliwo emisyjne ale potrzebne w procesie transformacji. Widzimy, że zapotrzebowanie będzie rosło. Przewidujemy, że zapotrzebowanie do lat 30 będzie rosło będzie opadało do 2050 r. Naszym celem jest zapewnienie dostaw nośników energii umożliwiających długoterminowy rozwój gospodarki i bezpieczeństwo energetyczne. Wzrośnie produkcja gazu ziemnego z 9,1 do 12 mld m sześć. rocznie. Będzie to realizowane poprzez elastyczny portfel kontraktów LNG i wzrost zakontraktowania z 4,8 do 15 mld m sześc. LNG rocznie. – Zapewnimy polskiej gospodarce do 27 mld m sześc. gazu ziemnego. Będziemy to realizować poprzez własne wydobycie i dostawy z zewnątrz.– powiedział prezes. Do 2035 r. spółka chce wydobywać 12 mld m sześć. Gazu. Obecnie to 9 mld m sześć. Spółka chce utrzymać krajowe wydobycie na poziomie ok. 4 mld m sześc., 6 mld sześć., w Norwegii oraz 2 mld m sześc. w innych krajach. – Poważnie przyglądamy się aktywom w Ameryce Północnej pod kątem biznesowym – powiedział.

Spółka chce wybudować także zdolności w zakresie usług wychwytu, transportu i magazynowania do 4 mln ton CO2 rocznie. Planowana jest także budowa terminalu eksportującego CO2 w Gdańsku.

Transformacja paliw

Transformacja koszyka paliw Grupy Orlen ma zmierzać w stronę większego udziału energii odnawialnej w transporcie. Wzrośnie udziału energii odnawialnej w koszyku paliw Orlen z 8,5 proc. do poziomu ponad 25 proc. Spółka ma wykorzystywać 210 tys. ton rocznie wodoru niskoemisyjnego i odnawialnego w produkcji rafineryjnej. Zwiększeniu ma ulec także udziału w sprzedaży produktów petrochemicznych opartych o surowce odnawialne i o obiegu zamkniętym o 9 p.p. do poziomu 10 proc. oraz polimerów i innych pochodnych o 7 p.p. do poziomu 70 proc. Zwiększyć się ma także moc produkcja recyklingu z 35 do 250 tys. ton rocznie.

Produkcja energii dzięki OZE i małego atomu

W zakresie produkcji energii i ciepła spółka deklaruje się kontynuowanie dekarbonizacji sektora energetycznego poprzez inwestycje w OZE, magazyny energii, SMR i CCGT. Wzrosnąć ma moc zainstalowana w OZE z 1,3 do 12,8 GW poprzez rozwój energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, w tym w partnerstwach. Spółka stawia na rozwój do 1,4 GW mocy zainstalowanej magazynów energii (BESS),rozbudowę mocy zainstalowanej w elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych gazem (CCGT) z 1,8 do 4,3 GW, wprowadzenie na rynek i wdrożenie technologii Małych Reaktorów Modułowych (SMR) o mocy zainstalowanej rzędu 0,6 GW. Grupa przeznaczy też ponad 20 mld zł na sieci dystrybucji gazu i 40 mld zł na sieci dystrybucji energii elektrycznej.

W kontekście małego atomu prezes Fąfara powiedział, że liczy, że ta technologia może zacząć działać komercyjnie na świecie jeszcze w tym roku. – Mogą być pewne opróżnienia, ale widzimy, że ta technologia powstaje w Kanadzie i są kolejne pozwolenia. Wierzymy w tę technologie – powiedział prezes. Orlen chce posiadać co najmniej dwa SMR na własne potrzeby o mocy 600 MW do 2035 r.