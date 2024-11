Enea zwiększa moc w OZE i wierzy w gazowe Kozienice

Spółka spodziewa się w 2025 roku wzrostu mocy zainstalowanej w OZE w Polsce i w samej grupie. - Spodziewamy się w 2025 roku dalszego wzrostu mocy zainstalowanych OZE w Polsce na terenie naszego operatora i będziemy chcieli być jako grupa elementem tego wzrostu. Konsekwencją tego będzie dalsze wypieranie produkcji ze źródeł konwencjonalnych. W perspektywie ostatnich dwóch lat poziom produkcji spadł z powyżej 60 proc. wykorzystania naszych elektrowni do ok. 37 proc. w tym roku. Spodziewamy się, że kolejne źródła OZE będą powodować, że nasze źródła konwencjonalne będą coraz bardziej mocowe i będą produkować coraz mniej energii – powiedział Marek Lelątko. Portfolio OZE Grupy Enea wynosiło 490,2 MW na koniec III kw. 2024., o 15 MW więcej rok do roku.

Spółka spodziewa się w przyszłym roku utrzymania cen energii z lekkim trendem spadkowym, co będzie powodować dalszy spadek marży CDS. Na 2025 rok spółka spodziewa się niższego wolumenu produkcji energii ze źródeł węglowych.

Akwizycje OZE

Członek zarządu ds. handlowych Bartosz Krysta dodał, że do końca roku portfolio działających projektów fotowoltaicznych wzrośnie do 89 MW, z 71 MW na koniec III kwartału, a projektów wiatrowych do 81,6 MW, wobec 71,6 MW po 9 miesiącach. - Ponadto około 30 MW fotowoltaiki oraz 20 MW wiatru powinno zostać oddane do użytku w kolejnych 2-3 miesiącach – zapowiedział.

Według niego, inwestycje w OZE powinny znacząco wzrosnąć w kolejnych latach. - Łącznie nieco ponad 1 GW mocy z OZE powinno się pojawić w ciągu ok. 2 lat. Jeżeli wyjdą nam tematy akwizycyjne w przyszłym roku, to mogę sobie wyobrazić, że na OZE wydamy nawet 3 mld zł w 2025 roku – dodał Krysta. Jak wskazał, wśród potencjalnych akwizycji spółka rozważa 9 projektów wiatrowych o łącznej mocy ok. 200 MW i 1 projekt magazynowy o mocy 100 MW.

Wiara w gazowe Kozienice

Wiceprezes Dalida Gepfert poinformowała, że postępowanie w sprawie budowy bloku gazowego (650 – 750 MW) w Kozienicach trwa. - Postępowanie trwa dla budowy jednostek gazowych w Kozienicach. Nie dostaliśmy wiążącej oferty w wyznaczonym terminie i uruchomiliśmy negocjacje z jednym dostawcą (w ramach procedury wyboru z wolnej ręki -red.). Negocjacje trwają. Nie zmieniliśmy naszej determinacji, by wystartować w tegorocznym rynku mocy (forma wsparcia publicznego). Prowadzimy rozmowy z bankami w sprawie finansowania – powiedziała wiceprezes. Spółka rozważa także kolejne lokalizacje w pobliżu elektrowni Połaniec i w Bogdance.