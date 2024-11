Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych: Nowe otwarcie przy budowie elektrowni atomowej

Kończy się powoli rok 2024. Jakie kamienie milowe projektu budowy elektrowni jądrowej udało się w tym roku osiągnąć?

Przede wszystkim na poważnie weszliśmy na plac przyszłej budowy, rozpoczynając na Pomorzu działania poprzedzające samą budowę. Po wycięciu pod teren przyszłej elektrowni ok. 35 hektarów lasu i przygotowaniu terenu rozpoczęliśmy pogłębione badania geologiczne. Odwierty badawcze realizowane przez wykonawcę są w trakcie prac. Zależy nam na bardzo dużej dokładności wyników, dlatego w sumie tych odwiertów będzie kilkaset i będą realizowane w kilku kampaniach badawczych. Ta obecna potrwa do pierwszego kwartału przyszłego roku, a w międzyczasie rozpocznie się kolejna, tak by nie tracić czasu. Teraz realizowane odwierty są prowadzone w dużej mierze na terenie, na którym staną przyszłe fundamenty reaktorów jądrowych. Będą jeszcze inne odwierty pod pozostałe budynki, a wszystko po to, by po amerykańskiej stronie mógł postępować proces projektowania elektrowni, a po naszej uzyskiwania kolejnych decyzji administracyjnych.