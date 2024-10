Gazowy gigant PGE zastąpi węgiel. „Elektrownie węglowe trwale nierentowne”

- Elektrownia została tak zaprojektowana, aby spełniać najbardziej restrykcyjne limity emisji wynikające z konkluzji BAT dla bloków gazowo-parowych. Emisja pyłu i tlenków siarki zostanie ograniczona niemal do zera, co istotnie wpłynie na jakość powietrza w regionie. Wskaźnik emisyjności nowej elektrowni wynosi ok. 330 g CO2 na kWh wytworzonej energii elektrycznej, co jest wartością niemal trzykrotnie niższą niż w blokach węglowych Elektrowni Dolna Odra – informuje PGE.

Moce nowej elektrowni posiadają 17-letni kontrakt w aukcji rynku mocy, który obowiązuje od 2024 r. Inwestycja o wartości ponad 3,7 mld zł netto została zrealizowana przez Grupę PGE. Wykonawcą kontraktu jest konsorcjum firm w składzie GE Vernova (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal.

„Elektrownie węglowe trwale nierentowne”

Zamknięcie bloków elektrowni Dolna Odra, ale i w Rybniku (tam także budowana jest elektrownie gazowa, która zastąpi bloki węglowe.) planowane było już w 2020 roku. Wtedy to – w grudniu w 2020 r. - ówczesny zarząd PGE GiEK poinformował Prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych o zamiarze wyłączenia z eksploatacji bloków energetycznych Elektrowni Rybnik oraz Elektrowni Dolna Odra. W treści pisma ówczesny zarząd poinformował o planowanym wyłączeniu z eksploatacji z dniem 31.12.2023 roku bloków energetycznych nr 5,6,7 i 8 w Elektrowni Rybnik oraz bloków energetycznych nr 5,6,7 i 8 Elektrowni Dolna Odra. Jako powód podane były względy techniczno-ekonomiczne.

Pojawiały się sugestie, że wydłużenie rynku mocy (system wsparcia dla elektrowni) do 2028 r. pozwoli na dłuższą działalność tych jednostek węglowych. PGE nie daje jednak nadziei. - Obie elektrownie są uczestnikami obecnego rynku mocy, a mimo to są trwale nierentowne i przynoszą ogromne straty. Wydłużenie rynku mocy nie poprawi ich sytuacji ekonomicznej. Wręcz przeciwnie – stale pogarszająca się ich sytuacja w stosie energetycznym, a co za tym idzie poziomom wykorzystania jednostek spowodują, że generowane straty będą się powiększać - wyjaśnia spółka.

Osłony socjalne dla pracowników elektrowni węglowych

Zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 roku, pracownicy Elektrowni Rybnik oraz Dolna Odra zostali objęci przepisami o osłonach socjalnych, co gwarantuje im dodatkowe zabezpieczenia w okresie transformacji energetycznej. – Dodatkowo w PGE GiEK trwają prace nad nowym projektem, który umożliwi pracownikom dobrowolne odejścia z pracy na korzystnych warunkach, w przypadku podjęcia przez nich takiej decyzji. Planowane jest także proponowanie zatrudnienia obecnym pracownikom Elektrowni Dolna Odra i Rybnik w innych segmentach działalności Grupy PGE, w branżach: wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, dystrybucja energii elektrycznej, segment budowlany dotyczący sieci trakcyjnych – wyjaśnia spółka.

Co z dostawami ciepła?

Kluczowe są jednak pytania co z dostawą ciepła dla Gryfina i Rybnika? Jak wyjaśnia nam spółka, doraźnie, w Gryfinie – doraźnie – Od stycznia 2026 r. - produkcja ciepła będzie prowadzona poprzez wytwornicę pary i mobilne kotły wodne zasilane olejem, a następnie gazem ziemnym. W Rybniku, tymczasowo od stycznia 2026 r., produkcja ciepła będzie prowadzona poprzez dwie zasilane olejem lub gazem ziemnym wytwornice pary.