Spółki zapowiadają spokojny sezon grzewczy. W tle nadchodzące zmiany

W przeciwieństwie do rynku energii elektrycznej na rynku ciepła panuje względny spokój co do cen na rozpoczęty już w październiku sezon grzewczy. Podobnie jest z zapasami węgla i gazu i to pomimo nieco wcześniej niż w ostatnich latach rozpoczynającego się sezonu grzewczego.

Podwyżek (na razie) nie będzie