Prezes Qair Polska: Będzie więcej mocy w wietrze, ale farmy szybko nie powstaną

To prawda. Taka możliwość w prawie istnieje od roku, ale nikt nie wie, jak z tych przepisów korzystać. Jest tu dużo niejasności. Ustawodawca powinien wprowadzić praktyczny instruktaż, jak korzystać z tego mechanizmu, lub uprościć przepisy.

W tym roku dochodziło nawet do kilkudziesięciu nierynkowych redukcji mocy instalacji fotowoltaicznych dokonywanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w efekcie nadmiaru energii z OZE. Jakie były koszty takich redukcji dla waszej firmy?

Koszty to kilka procent utraconych przychodów z perspektywy każdego projektu fotowoltaicznego. Patrząc na kwoty, to idą one w miliony złotych. Przysługują nam rekompensaty. Z uzyskanych do tej pory jednostkowych odszkodowań jest to średnio ok. kilkanaście złotych za MWh, a zdarza się czasami nawet ok. 1–2 zł za MWh. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że nie pokrywa to nam utraconego przychodu, bowiem fotowoltaika w Polsce ma ograniczony czas produkcji w roku. W bieżącym roku, a w szczególności na wiosnę, mieliśmy do czynienia z wieloma wyłączeniami instalacji fotowoltaicznych. Teraz, w okresie jesiennym, możemy tego samego spodziewać się w przypadku zarówno instalacji wiatrowych, jak i fotowoltaicznych. Skala wyłączeń może być nawet wyższa niż w lecie, gdyż na jesieni więcej energii produkujemy z farm wiatrowych. Musimy pamiętać, że to nie tylko kwestia mniejszych przychodów tego czy innego inwestora. Mniejsza pewność przychodów może zniechęć banki do kredytowania takich inwestycji w przyszłości, co przełożyć się może na spowolnienie rozwoju OZE w Polsce.

Mówi pan o utraconych przychodach liczonych w milionach złotych, ale przecież do wyłączeń dochodzi wówczas, kiedy cena energii elektrycznej jest bardzo niska lub nawet zerowa. Więc ten utracony przychód jest wówczas niewielki…

To nie jest tak do końca. My jako spółka mamy zawarte umowy cPPA (Corporate Power Purchase Agreement), czyli długoterminowe zobowiązania na dostawy energii elektrycznej między dwiema stronami (zazwyczaj między producentem energii a odbiorcą – red.) na dostawę zielonej energii ze stałą ceną do różnych sieci domów handlowych, które są czynne w weekendy, jak np. Decathlon czy Żabka. Nasze kontrakty cPPA bazują na systemie – ile wyprodukowałeś, za tyle się rozliczasz. Kiedy dochodzi do wyłączeń, operator zapewnia tym sklepom energię z węgla. To nas dodatkowo kosztuje oraz tracimy ustalone zyski związane nie z ceną na rynku, a ceną i formą produktu, jaką zaoferowaliśmy naszemu klientowi. Te firmy, podpisując z nami umowy, wypowiedziały się dosyć jasno, że chcą konsumować energię zieloną od Qair Polska.

Jak więc wyglądają rozmowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi dotyczącymi rekompensat?