ARP liczy, że Rafako i banki dojdą do porozumienia. O swoich kolejnych krokach nie mówi

Fiasko kolejnych mediacji Rafako, tym razem z JSW Koks ma być gwoździem do trumny tej spółki. W firmie wkrótce skończą się ostatnie pieniądze. Związkowcy mają za złe, że do trudnej sytuacji firmy doprowadziły spółki Skarbu Państwa. Piszą list do premiera Tuska o pomoc. Związki zawodowe przesłały oświadczenie interpretację treści listu.