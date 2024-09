W Rafako koniec żartów. Piszą listą do premiera. „To oznacza dla nas upadłość”

Już po wyborach przedstawiciele Rafako otrzymali od ówczesnego szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Borysa Budki zapewnienia o wsparciu w rozwiązaniu problemów Rafako. Ta pomoc może być jednak ograniczona bo Rafako to spółka prywatna. Rola państwa jest zatem ograniczona.

Poza KPRM list dotarł także do kilku polityków koalicji rządzącej.

Związki zawodowe wyjaśniają intencje

Do faktu opublikowanego przez naszą redakcję listu odniosły się same związki zawodowe. Są one niezadowolone z faktu opublikowania w mediach tego listu. - Oświadczamy, że list nie miał charakteru listu otwartego. Został przekazany tylko prezesowi Maciejowi Stańczukowi oraz do wiadomości wiceprezesa Cezarego Klimonta celem przekazania go tylko i wyłącznie do rąk własnych Pana Premiera. Chcemy w tym miejscu podkreślić, że przekazując list, w sposób jednoznaczny i zdecydowany wyraziliśmy brak naszej zgody na przekazanie go do KPRM-u, udostępnianie jego treści osobom trzecim oraz mediom – czytamy w oświadczeniu przesłanym redakcji już po publikacji.

Związki precyzują treść swojego listu, że porównanie do sytuacji ze stycznia 2023 r. w czasie konfliktu z Tauronem „miało tylko wskazać, że zarówno wtedy jak i teraz to żądanie pieniężne może w krótkim czasie doprowadzić do upadłości Rafako co go zniszczy i że potrzebny jest pilny, odpowiedzialny dialog i porozumienie”.

Odwołanie się do słów premiera – jak czytamy dalej - miał na celu pokazanie zdrowego podejścia do problemu i zachętę do dialogu. - Przypominamy w tym miejscu, że podczas konfliktu z Tauronem zwracaliśmy się z prośbą o pomoc również do poprzednio rządzących z premierem Morawieckim na czele, ale to właśnie premier Tusk zachował się odpowiedzialnie i pomógł nam doprowadzając strony do wznowienia dialogu i porozumienia. Dzisiaj prosimy Pana Premiera o podobny głos – wskazują związkowcy.

Związkowcy w oświadczeniu wyjaśniają, że interpretacja listu jakoby „związkowcy mają za złe, że do trudnej sytuacji firmy doprowadziły spółki skarbu państwa" jest ich zdaniem niewłaściwa. - Jedynym odpowiedzialnym za obecną sytuację, w naszej ocenie, jest spółka PBG S.A. o czym wielokrotnie mówiliśmy w pisanych listach, w hasłach na banerach czy w publicznych wystąpieniach nawołując jednocześnie do zmiany postawy i do ratowania Rafako. Tę samą opinię rok temu wyraził również ówczesny prezes PFR Paweł Borys. My z kolei wielokrotnie chwaliliśmy spółki skarbu państwa, przede wszystkim z grupy PFR takie jak PFR TFI, ARP czy KUKE, które rok temu jeszcze za poprzedniej władzy oferowały nawet wsparcie w wysokości ponad 200 mln złotych by ratować i uzdrowić zakład. Również banki pomagają nam prolongując spłatę wierzytelności. Mamy ogromną nadzieję, że podobna pomoc nadal jest możliwa – wyjaśniają i precyzują treść własnego listu, w którym nie było o tym mowy.