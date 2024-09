Kolejny cios w Rafako. Spółka należąca do JSW zakończyła rozmowy

Jak podaje Rafako mediacje zostały zerwane mimo wspólnych uzgodnień co do wyboru niezależnego eksperta, który miał ocenić przyczyny zmiany terminu oddania inwestycji do użytku oraz zwiększenia wynagrodzenia dla wykonawcy.

- Jesteśmy zaskoczeni tak nagłym i agresywnym działaniem spółki Skarbu Państwa wobec naszej firmy, tym bardziej, że prace na budowie zmierzały do zakończenia inwestycji w najbliższym czasie i nie przewidywaliśmy żadnego scenariusza, w którym coś miałoby je zakłócić - powiedział rzecznik Grupy Rafako Jacek Balcer, cytowany w komunikacie.

Zarząd firmy analizuje wpływ tego zdarzenia na sytuację płynnościową Rafako, która jest bardzo trudna, a podjęte przez JSW Koks działania mogą mieć dla spółki nieodwracalnie negatywne konsekwencje.

- Związane jest to z faktem, że jednocześnie z informacją o zakończeniu mediacji przed Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej JSW Koks poinformowała, że potrąca Rafako kaucję pieniężną w wysokości ok. 20 mln zł oraz rozpoczyna procedurę skorzystania z gwarancji bankowej, w wysokości ok. 35 mln zł. Wszystkie podjęte przez JSW czynności są wykonywane po zakończeniu z wynikiem pozytywnym przygotowania (dmuchania) kotłów i kilka tygodni przed planowaną synchronizacją bloku z siecią energetyczną - czytamy w komunikacie spółki.