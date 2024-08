PGE poprawia zysk i zwiększa produkcję energii

Polska Grupa Energetyczna podkreśla, że wyniki II kw. 2024 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym zwiększające wynik raportowany EBITDA łącznie o około 0,30 mld zł. - Na wynik okresu największy wpływ miała, mająca charakter niegotówkowy, zmiana wartości rezerwy rekultywacyjnej, która przełożyła się na zwiększenie wyniku EBITDA o 0,39 mld zł, oraz ujęcie odpisów aktualizujących należności PKP Cargo, które przełożyły się na zmniejszenie wyniku EBITDA o 0,11 mld zł - podkreśla w raporcie firma.

Wyższy zysk rok do roku jest także efektem zakończenia wpłacania przez PGE w tym roku tzw. opłaty od zysków na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny i ograniczenia cen energii.

Dane operacyjne

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w drugim kwartale 2024 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 12,9 TWh, wielkość dystrybucji wyniósł 9,4 TWh, a wielkość sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 7,9 TWh, a wielkość sprzedaży ciepła wyniósł 6,4 PJ.

W przypadku wielkości produkcji, to wzrost z 12,3 TWh w porównaniu do II kw. 2023 r. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był wówczas na poziomie ok. 9,4 TWh., sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła ok. 8,6 TWh, a wielskość olmen sprzedaży ciepła wyniósł 8,2 PJ.

Straty sektora węglowego

PGE szacuje EBITDA powtarzalną na 2,31 mld zł, w tym EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna na 0,27 mld zł, EBITDA segmentu Energetyka Gazowa na -0,02 mld zł, EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (energetyka węglowa) na -0,18 mld zł, EBITDA segmentu Ciepłownictwo na 0,27 mld zł, EBITDA segmentu Dystrybucja na 1,23 mld zł, EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa na 0,28 mld zł, EBITDA segmentu Obrót na 0,40 mld zł, EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego na 0,04 mld zł. Na uwagę zasługuje sektor węglowy. W II kw. 2023 r. na EBITDA tego sektora była na plusie wyniosła ok. 0,46 mld zł.