Offshore PGE bezpieczny mimo braku wydzielenia węgla

Polska Grupa Energetyczna do końca roku ma zakończyć rozmowy z bankami na temat finansowania morskich farm wiatrowych. Podkreśla, że warunki finansowania nie mają żadnego związku z prowadzonymi równolegle rozmowami na temat finansowania wydzielenia energetyki węglowej z PGE.

Najbardziej zaawansowanym projektem firm jest Baltica 2 o mocy 1,5 GW. Farma wyposażona w 107 turbin ma rozpocząć prace w 2027 r. Nadal nie ma jednak finalnej decyzji inwestycyjnej. Ta ma pojawić się do końca roku. W tym czasie PGE Baltica zaprasza do jak najszerszego udziału polskich firm do zgłaszania się w procedurach przetargowych na realizowane już elementy, jak np. budowa bazy serwisowej w Ustce.