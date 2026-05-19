Rekomendacja uwzględnia również przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwoty 28,71 mln zł, pochodzącą z kapitału dywidendowego utworzonego przez walne zgromadzenie uchwałą z 27 czerwca 2025 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy, a także przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwoty 448,55 mln zł, która została już wypłacona akcjonariuszom 28 października 2025 r., czytamy w komunikacie.

Zaproponowany dzień dywidendy to 25 czerwca 2026 roku, a termin wypłaty dywidendy - 30 czerwca 2026 roku.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,85 mld zł na koniec 2025 r.