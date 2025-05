Środowe walne zgromadzenie Grupy Kęty zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 544,8 mln zł z zysku wypracowanego w zeszłym roku, co oznacza wypłatę 55,50 zł na akcję. Tym samym na wypłatę trafi niemal 90 proc. zeszłorocznego zysku netto, który wyniósł 614,1mln zł. Przy obecnym kursie wynoszącym 877,50 zł daje to stopę dywidendy na poziomie około 6,3 proc. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 20 sierpnia 2025 r., a jej wypłata będzie zrealizowana w dwóch transzach: 3 września (16,78 zł na akcję) oraz 5 listopada (39 zł na akcję).

Kwota, która finalnie trafi do kieszeni akcjonariuszy jest nieco wyższa niż rekomendował zarząd spółki, który proponował przeznaczenie na jej wypłatę 476,4 mln zł, czyli 48,78 zł na walor.

Grupa Kęty dzieli się zyskiem od lat

Grupa Kęty może się pochwalić długoletnią tradycją wypłat dywidendy, przeznaczając na nią wypracowane zyski niemal nieprzerwanie od 2001 roku. Obowiązująca strategia grupy zakłada utrzymanie w latach 2025-2029 stabilnej polityki dywidendowej, zgodnie z którą wypłacane będzie akcjonariuszom 60-100 proc. skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku poprzednim. W strategii przyjęto założenie wypłaty średniorocznie 85 proc. skons. zysku netto w formie dywidendy. Z zysku za 2023 rok Grupa Kęty wypłaciła zł 55,41 zł (539,3 mln zł) dywidendy na akcję.