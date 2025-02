Dywidendowe pewniaki. Które spółki hojnie sypną groszem?

Wszystko wskazuje na to, że swoich akcjonariuszy nie zawiedzie w tym roku XTB, który w ostatnich latach przyzwyczaił ich do sowitych wypłat z zysku, które poszły ostro w górę w ślad za dużo wyższymi zyskami brokera w ostatnich latach. Spółka w tym roku może sobie pozwolić na wypłatę dywidendy w wysokości 75 proc. jednostkowego zysku za 2024 rok. Zakładając, że zdecyduje się na maksymalną możliwą wypłatę, do inwestorów trafi 643,5 mln zł, czyli 5,47 zł na akcję. – Myślę, że zostanie utrzymana chęć wypłaty 75 proc. zysku netto. Zapowiedziany wzrost wydatków przez spółkę jest duży, natomiast trzeba pamiętać, że zarząd skupia się w 2025 roku na rynkach Europy Zachodniej, gdzie liczy również na pozyskanie w większym stopniu inwestorów o wyższym profilu ryzyka, ponieważ tam penetracja rynkowa ze strony XTB jest zauważalnie mniejsza. Taki scenariusz wspierałby w mocniejszym stopniu, niż obecnie obawia się rynek, wolumen na instrumentach CFD, a przez to i wyniki spółki, więc nie byłoby tak dużej potrzeby korzystania z odłożonych środków – zauważa Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities. Z kolei w mniej optymistycznym scenariuszu, tzn. takim, gdzie obrotowość nowo pozyskanych klientów będzie nadal spadać w dotychczasowym tempie (czyli wśród nowych klientów w takim samym stopniu będą dominować pasywni), sądzę, że pojawi się decyzja o ograniczeniu zaangażowania na rynkach zachodnich, i tym samym zapotrzebowanie na wydatki marketingowe okaże się niższe od zapowiedzi.

Atrakcyjne dywidendy do wzięcia

Dość jasno w kwestii dywidendy wyglądają plany Orlenu, który w styczniu przedstawił nową politykę dywidendową. Zakłada coroczny wzrost wypłaty gwarantowanej na jedną akcję. Wynika z niej, że w tym roku zostanie ona podwyższona do 4,50 zł na akcję z 4,15 zł wypłaconych przed rokiem. Zdaniem Krzysztofa Pado, analityka DM BDM, nie można wykluczyć, że w tym roku koncern będzie nieco hojniejszy. – Na bazie założeń przedstawionych w strategii wydaje się, że spółka może zarekomendować wypłatę nieco wyższej dywidendy, ponieważ formuła oparta jedynie na przepływach operacyjnych i kosztach finansowania daje przy obecnych wynikach na to miejsce. Dużo będzie zależeć od tego, jak zarząd będzie widział za kilka miesięcy kwestię CAPEX-u w tym roku, np. czy kolejne projekty będą wchodzić do realizacji, czy jednak będą się opóźniać, i jaka będzie możliwość także rozbudowy portfela w segmencie wydobywczym (zakupy nowych złóż) – wyjaśnia. – W scenariuszu bazowym zakładam, że spółka wypłaci gwarantowaną dywidendę, czyli wzrośnie ona do 4,50 zł, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że będzie to jednak kilkadziesiąt groszy więcej – dodaje.

Wyższej wypłaty niż przed rokiem mogą spodziewać się akcjonariusze LPP. Zarząd podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2024/2025 w wysokości 330 zł na akcję i rekomenduje łącznie wypłatę co najmniej 660 zł na walor. Tym samym do kieszeni akcjonariuszy trafi łącznie w dwóch ratach ponad 1,2 mld zł.

Wyższa dywidenda jest spodziewana także w Orange, które wróciło do niej w 2022 roku po pięciu latach przerwy, a kwota wypłaty z roku na rok rośnie. W 2024 roku akcjonariusze telekomu otrzymali 48 gr. Jeszcze do niedawna analitycy zakładali, że trend ten zostanie utrzymany w tym roku i przewidywali 60 gr dywidendy, ale ostatnio jednak rynek nabrał wątpliwości, które zapewne rozwieje spodziewana na dniach rekomendacja zarządu.

Na sowitą wypłatę można liczyć w Grupie Kęty, która dzieli się zyskiem regularnie od kilkunastu lat. Zdaniem analityków tym roku spółkę stać na wypłatę 52,78 zł dywidendy, czyli tylko nieznacznie mniej niż w poprzednim roku, gdy wypłaciła 55,40 zł.